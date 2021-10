Il modicano Giorgio Avola fidanzato di Bebe Vio?

Modica - Una storia d'amore iniziata diversi mesi fa? Lo schermidore modicano Giorgio Avola viene dato -dalla stampa del gossip- come fidanzato di Bebe Vio.

Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio, questo il suo nome completo, è nata a Venezia il 4 marzo 1997. Bebe Vio ha quindi 24 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. La ragazza è una schermitrice italiana e campionessa olimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico. Cresciuta a Mogliano Veneto, è seconda di tre fratelli. La ragazza pratica scherma fin dall’età di cinque anni e mezzo.

A fine 2008, all’età di 11 anni, è colpita da una meningite fulminante che le causa un‘estesa infezione, con annessa necrosi ad avambracci e gambe, per cui si rende necessaria l’amputazione. La causa che provocò l’infezione da stafilococco aureo che l’ha colpita sono state una serie di infiltrazioni al gomito per curare una sublussazione.

Dimessa dopo tre mesi e mezzo di degenza ospedaliera, riprende immediatamente la scuola. In seguito, si sottopone a riabilitazione motoria e a fisioterapia. Circa un anno dopo l’insorgenza della malattia, riprende l’attività sportiva di schermitrice, anche di livello agonistico, grazie a una particolare protesi progettata per sostenere il fioretto.

Bebe Vio ha rischiato non solo la amputazione del braccio sinistro, che è anche quello con cui tira, ma persino di morire. A salvarle la vita è stato il dottor Riccardo Accetta, primario di Traumatologia dell’Irccs Galeazzi di Milano.

BebeVio è fidanzata con il collega modicano Giorgio Avola? Entrambi sono legatissimi alla propria privacy e non hanno detto nulla sulla loro relazione. Sono stati però avvistati dai paparazzi del settimanale Oggi insieme in un pranzo romantico avvenuto a Roma ad agosto. Ma chi è Giorgio Avola? Il giovane ha 32 anni ed è un celebre schermidore siciliano. La sua carriera sportiva inizia alle Olimpiadi del 2012 dove vince l’oro a squadre. Poi ha vinto molti altre volte sia il bronzo sia l’oro, guadagnando il primo gradino del podio a squadre per ben quattro volte ai Mondiali. Che dire? Se son rose fioriranno.