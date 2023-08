Il modicano Piero Selvaggio, ristorante Valentino, Usa, a Siracusa

Siracusa - Il ristoratore modicano Piero Selvaggio, titolare di Valentino, luogo cult della cucina italiana negli Stati Uniti, è in Sicilia in questi giorni e ha cenato da Don Camillo a Siracusa.

Il ristorante di Santa Monica (California) e il suo fondatore hanno un ruolo centrale e ben riconosciuto nella storia e nella diffusione in Usa del cibo made in Italy di qualità.

Nel 1972, data di apertura del ristorante Valentino, la sfida di Piero Selvaggio – insieme a pochi altri chef e ristoratori (Tony May e Lidia Bastianich a New York, Mauro Vincenti a Los Angeles) – consistette nel portare per la prima volta oltreoceano prodotti unici e caratteristici, come la mozzarella, la bottarga, il gorgonzola, il radicchio, dimostrando l’alta qualità e la genuinità degli ingredienti italiani.

Nato a Modica nel 1946, Piero Selvaggio a 18 anni si trasferì con la famiglia negli Usa, in California. da cinquanta anni Selvaggio è considerato un ambasciatore della cucina italiana e del buon gusto.

Nella foto, Piero Selvaggio e Giovanni Guarneri al Don Camillo di Ortigia a Siracusa.