Belen Rodriguez e Michele Morrone fidanzati. VIDEO

Nuovo scoop sulla vita di Belen Rodriguez. La showgirl argentina pare abbia un nuovo amore, ovvero Michele Morrone. Sembrava impossibile dirlo qualche tempo fa quando i due si erano lanciati più di una frecciatina, e invece i due sono stati fotografati da Whoopsee in un locale di Milano mano nella mano mentre camminano uno accanto all'altro, come dimostra il video qui sotto.

Un post condiviso da WHOOPSEE (@whoopsee.it)

Nel maggio scorso Morrone aveva usato parole non lusinghiere nei confronti della showgirl argentina:“Io fidanzato con lei? Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t... e un c.... Però chi lo sa…". Intanto le voci di crisi tra Belen e Antonino si fanno sempre più insistenti. Dati al capolinea ormai da tempo, nessuno dei diretti interessati si è mai fatto avanti per smentire i gossip. Lui si è imbarcato in un nuovo progetto di lavoro, lasciandosi alle spalle la carriera da parrucchiere e lanciandosi nel mondo del fitness

Nel maggio scorso Morrone aveva usato parole non lusinghiere nei confronti della showgirl argentina:“Io fidanzato con lei? Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t... e un c.... Però chi lo sa…". Intanto le voci di crisi tra Belen e Antonino si fanno sempre più insistenti. Dati al capolinea ormai da tempo, nessuno dei diretti interessati si è mai fatto avanti per smentire i gossip. Lui si è imbarcato in un nuovo progetto di lavoro, lasciandosi alle spalle la carriera da parrucchiere e lanciandosi nel mondo del fitness