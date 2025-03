Il nuovo video di Checco Zalone, «L'ultimo giorno di patriarcato»

Checco Zalone torna con un video ambientato nell'immaginario paesino di San Masculo, dove arriva il «divieto di patriarcato». Nel video anche l'attrice Vanessa Scalera. «Fammi l'ultimo caffè, fallo come piace a me; stira l'ultima camicia, già mi sento soffocato: è l'ultimo giorno di patriarcato». Checco Zalone torna con un video ambientato nell'immaginario paese di San Masculo, dove arriva - come un fulmine - l'abolizione del patriarcato, via Gazzetta Ufficiale. Nelle prime immagini, Zalone appare in casa, accanto alla moglie - Vanessa Scalera - mentre inizia a cogliere le conseguenze di questa rivoluzione.