Il nuovo yacht di Zuckerberg: costa 300 milioni, a prua un campo di basket

Florida - APort Everglades, Fort Lauderdale in Florida, ecco il nuovo yacht di Mark Zuckerberg. È lungo 118 metri e costa circa 300 milioni di dollari. Si chiama Launchpad: a bordo possono trovare posto 24 ospiti e 48 membri di equipaggio. Non sono mancate le polemiche da parte degli ambientalisti: lo yacht viaggia per propulsione di 4 motori diesel. L’imbarcazione era stata commissionata ai cantieri olandesi Feadship dall’oligarca russo Potanin. Le sanzioni internazionali hanno poi costretto Potanin a declinare l’ordine.