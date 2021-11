Gabriele Bonci: il pizzaiolo romano a Modica. VIDEO

Modica - Il famoso pizzaiolo romano Gabriele Bonci (Roma, 1977) è stato in vacanza a Modica, come documentato dalle foto e dal video di una pasticceria dove Gabiele si è recato alla scoperta delle famose 'mpanatigghie modicane. Domenica 7 novembre Gabriele Bonci ha fatto visita alla dolceria per scoprire i segreti dei dolci modicani, famosi in tutto il mondo.

Bonci è conduttore di “Pizza Hero – la sfida dei forni” su Food network -in onda su Nove, un format simile a “4 Ristoranti” condotto da Alessandro Borghese e a “4 Hotel” condotto da Bruno Barbieri- e proprietario di Pizzarium, una catena di Pizza al taglio nata a Roma.

Nel suo videoracconto Gabriele Bonci mostra tutta la propria meraviglia nello scoprire l'ingrediente più inusitato della 'mpanatigghia modicana, la carne di vitello.