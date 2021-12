Il ragusano Lorenzo Licitra e Gabriele Rossi sono fidanzati

Ragusa - Lorenzo Licitra, il tenore ragusano che ha battuto i Maneskin a «X Factor», nel 2017, e l’attore Gabriele Rossi sono fidanzati. Lo ha raccontato proprio l’attore alla trasmissione di Rai1 «Oggi è un altro giorno». «Siamo insieme da due anni, quasi, viviamo insieme», ha spiegato, aggiungendo anche qualche dettaglio su come è iniziata la loro relazione. «Gli scrissi un messaggio proprio quando vinse X-Factor», ha spiegato Rossi. Il suo voleva essere un complimento disinteressato, ma si è poi rivelato il pretesto per prendere insieme un caffè. Da quel momento non si sono più lasciati.

News Correlate X Factor 11, vince il ragusano Lorenzo Licitra

Licitra ha 30 anni, Rossi 33 e fino ad ora sono sempre stati molto riservati circa il loro rapporto. Sui rispettivi profili Instagram non ci sono foto di coppia ma solo quelle che le ritraggono singolarmente. Nonostante ormai partecipino sempre più spesso a eventi mondani, come la prima milanese di «House of Gucci».

Il ragusano, interprete di "In the name of love", aveva battuto a sorpresa i superfavoriti Maneskin. Aveva messo nel cassetto la lirica cui si era votato a 16 anni per dedicarsi al pop. «Grazie a tutte le persone che dal primissimo giorno hanno creduto in me, un grazie immenso a Mara che è stata la mia mamma musicale in questo percorso. Grazie a Fortunato Zampaglione che ha scritto In the name of love e a tutti quelli che lavorano a X Factor e ai miei compagni di viaggio», aveva detto sul palco nel 2017.