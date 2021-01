Il ritorno dei leggings: la nuova tendenza per la primavera/estate 2021

Se dalle collezioni uomo per l'autunno/inverno 2021 abbiamo notato un lavoro molto improntato sul comfort, non c'è da stupirsi se questa primavera a fare un grande ritorno saranno proprio loro: i leggings. Al secondo posto dopo i pantaloni della tuta per comodità, è adorato da tutte le adolescenti che imparano troppo tardi che in abbinamento è meglio indossare un cardigan lungo piuttosto che una t-shirt. Le nuove esigenze di morbidezza e comfort l'hanno decretato il grande must-have della primavera 2021. L'abbiamo visto tornare a sfilare sulle passerelle di big come Saint Laurent, Fendi e Alberta Ferretti, mentre non se n'era mai andato dalle collezioni sportive di Oysho, Under Armour, Tezenis e Calzedonia. Noi vi presentiamo 4 modelli di leggings diversi e di tendenza per farvi arrivare preparati e comodissimi a questa primavera.

1. Quelli con le ghette



Leggings a vita alta, Alberta Ferretti, 290 euro



La novità dei leggings quest'anno si nota in un dettaglio: le ghette cucite all'orlo del pantalone. No, non sono leggings per andare a cavallo (anche se, forse...), ma sono comodissimi da indossare con stivali e stivaletti, perché tengono fissi i leggings evitando che si arrotolino fastidiosamente all'altezza della caviglia. Il modelllo in cotone di Alberta Ferretti è disponibile su Farfetch in tre varianti di colore: nero, fuxia e questo azzurrino. La silhoutte è slim, presenta dettagli a coste su tutta la lunghezza e una stampa laterale con logo "Dreaming - Alberta Ferretti", per ricordare l'ispirazione da cui è partita la collezione: la forza del desiderio. Anche Saint Laurent ha proposto una versione a vita alta di leggings con ghette annesse, sempre acquistabile su Farfetch. Ma non solo, anche Fendi, Tory Burch, Ami Amalia e molti altri hanno proposto una personale rivisitazione dell'amato leggings.

2. Quelli con le stampe





Leggings con stampa, La DoubleJ, 145 euro



Torniamo alla classica forma slim dei leggings, senza rinunciare al tocco di originalità che solo le stampe sanno regalare. La DoubleJ ed Emilio Pucci ne sanno qualcosa, loro che hanno costruito i propri mondi grazie a stampe coloratissime. Non parliamo di quell'orribile fantasia a galassia, che speriamo sia acquistabile solo negli e-commerce più cheap al mondo (e magari neppure lì ormai). Le stampe che vi proponiamo sono molto più ricercate e raffinate. Come questo modello di leggings a vita alta in jersey di La DoubleJ: la fantasia astratta riprende i colori di terre calde, dove ci piacerebbe molto poter viaggiare in questo momento. Se siete audaci e non vi dispiace l'idea di vestirvi "a tutta stampa", questo leggings si abbina perfettamente ad un abito con lo stesso pattern.

3. Quelli sportivi





Leggings a vita alta, Fantabody, 168 euro



Ritorniamo ai natali dei leggings e alla loro funzione prettamente sportiva con questo modello a vita alta di Fantabody. Il capo selezionato è realizzato in poliammide riciclato al 78%: rientra nella collezione "Positively conscious" di Fantabody, dove almeno il 50% dei materiali principali di cui è composto un prodotto è biologico, riciclato, di recupero o ecosostenibile. Il modello presenta dei dettagli con cuciture decorative, vita e vestibilità elasticizzate, per un comfort assicurato al 100%. Le varianti di leggings sportivi presenti sul mercato sono pressoché illimitate. Sull'onda della sostenibilità, vi consigliamo anche questi leggings che Stella McCartney ha disegnato per Adidas, presenti anche nella versione con stampa leopardata. Se puntate a prezzi più modici, le opzioni di brand sportivi sono davvero molte: da Decathlon a Fila, passando per Kiabi con questi leggings nella versione lunga e in quella Capri a tre quarti, disponibili sullo shop online del marchio.

4. Quelli termici





Leggings termici, Oysho, 39,99 euro



Restiamo all'interno della categoria sportiva per parlarvi dello step successivo alla comodità del leggings sportivo: quello termico. Pensato per runner implacabili, è amatissimo anche da pigri freddolosi il cui outfit di casa ha più strati di una millefoglie. Nelle proprie collezioni, Oysho propone sempre delle versioni termiche, come questi leggings a vita alta, lunghi fino alla caviglia. Sono disponibili in questo colore candido oppure in grigio melange e grigio scuro. Anche Calzedonia offre una ricca proposta di leggings termici e anzi, troverete modelli come questo che oltre a scaldarvi, sosterranno le vostre curve grazie alla tecnologia "body shaper". Per concludere facendo finta di praticare sport con convinzione, date un'occhiata a questo modello di Under Armour: loro sì che prendono i leggings termici sul serio.