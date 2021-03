Il ritorno delle ballerine. Le scarpe della primavera estate 2021.

Tra una piroette e un pas de chat troppo lungo, le ballerine sono a lungo sparite dietro al sipario della moda. Ma questa primavera sono pronte per tornare sul palco come must-have della stagione. Spesso tacciate di poca femminilità, forse è arrivato il momento di rivalutare le ballerine. Una scarpa deve innazitutto farci sentire in agio con noi stessi, senza ricercare l'approvazione di uno sguardo esterno.



Vi suggeriamo di riportare alla memoria le ballerine ai piedi di BB, l'elegantissima attrice, cantante e ballerina Brigitte Bardot. Ma anche quelle indossate da Audrey Hepburn, un'altra iconica donna per la raffinatezza del suo stile. Con questi ricordi rinfrescati, andiamo a vedere quali sono i modelli di ballerine che le grandi maison propongono per la primavera estate 2021.

I colori della primavera





Ballerine di tessuto, Chanel, 670 euro



Gode di grande fama e lunga tradizione la ballerina in casa Chanel. Il modello più conosciuto è la versione in pelle matelassé, bianche e nere, total black o total beige. Su Vestiaire Collective trovate ancora delle varianti usate in ottime condizioni.



Per la primavera estate 2021, la maison porta la gioia del corallo ai nostri piedi con il modello in tessuto che potete acquistare qui. Non è l'unico colore ad annunciare l'arrivo della primavera: ecco ballerine di cotone e grosgrain rosa, verde e nero, quelle intweed e grosgrain in rosa e nero (come l'iconico completo tre pezzi di Mademoiselle Coco) o ancora il modello in pelle d'agnello disponibile in arancione e rosa fluo, oro o nero.

Il ricordo di mare





Ballerina con lacci Poème, Christian Dior, 890 euro



Non solo colori vivaci, ma anche lavorazioni che portano la mente ai lungomare liguri dove vorremmo passeggiare questa estate. Christian Dior propone la ballerina con lacci Dior Poème di cotone ricamato con un effetto traforato a rete per accompagnare le nostre fantasie di mare e raggi di sole.



I dettagli sono il punto di forza di questa scarpa Made in Italy: l'ape oro e le iniziali "CD" sul retro della ballerina; la suola di gomma con il simbolo portafortuna della maison, la stella; la soletta con motivo Dior Paisley multicolor, realizzata con tessuti tradizionali Endek di origine balinese. Questa scarpa speciale la trovate anche in nero e in blu oltremare.

L'abbraccio di un cinturino





Ballerina Roman Stud in vitello, Valentino Garavani, 870 euro



Il giallo sorbetto di questa ballerina di Valentino Garavani porta vivacità agli occhi stanchi del grigiore quotidiano. Il modello Roman Stud in pelle di vitello riprende l'iconica decorazione con maxi borchie che il brand declina su borse e scarpe, e vi aggiunge un cinturino con maxi fibbia da allacciare intorno alla caviglia. La scelta di colori è davvero ampia: oltre al classicissimo nero, anche rosso Valentino, rosa flamingo, rosa antico e cioccolato fondente.

Al cinturino non rinuncia nemmeno Giorgio Armani, che propone ballerine tinta unita di pelle con cinturino e catena rimovibile, disponibili in total white, oppure una versione da étoile con in raso con lacci con cui avvolgere la caviglia. Anche Max Mara si prepara alla primavera con sobrietà e tradizione: tra i nuovi arrivi le ballerine di nappa con lacci in nero, cuoio e nocciola, o con maxi logo e scollo a V in color cuoio o ruggine.



Ora sta a voi stelle del palcoscenico decidere quale ballerina indossare per il primo passo verso la primavera!