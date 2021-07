Il Rolex è il nuovo "anello" di fidanzamento

Un anello è per sempre finché l'amore finisce, per i motivi più diversi. Piuttosto è vero che quell'anello resterà sempre legato a quella precisa storia d'amore: difficilmente lo si indosserà fino alla fine dei propri giorni. La tradizione degli anelli di fidanzamento inizia ad essere messa in discussione: fra qualche anno al posto di un diamante Tiffany al dito potreste ricevere un Rolex al polso. Ma procediamo con ordine.



The Charles Setting, Tiffany & Co.



Vi avevamo già informati dell'introduzione di una categoria di anelli di fidanzamento pensati da Tiffany proprio per gli uomini. Potete recuperare la notizia cliccando qui. La tradizione si allarga e diventa più inclusiva, ma per molte persone resta fine a se stessa.



Portare al dito un anello importante è un'idea che non fa impazzire tutti, uomini e donne senza distinzioni. Piuttosto si preferirebbe ricevere o regalare un oggetto più funzionale, che mantenga la carica simbolica ma che non si esaurisca lì. Così le giovani coppie cominciano a sostiture il tradizionale anello di fidanzamento con un orologio.

Un orologio racchiude in sé sia il valore sentimentale sia quello economico, fatto che non può sempre essere detto per l'anello. La rottura di questa tradizione ne implica automaticamente un'altra: perché all'interno della coppia deve esserci uno che riceve e uno che dona, e non uno scambio reciproco di promesse come per le fedi nuziali?



Ecco allora, che l'alternativa dell'orologio pare appetibile anche a quelle fidanzate che vorrebbero fissare il momento della promessa regalando un simbolo anche al proprio fidanzato che magari non ama o non è abituato ad indossare un anello. Un orologio è un accessorio che uomini e donne sono più facilmente portati e portate ad introdurre nella propria routine: moltissime anche le donne che a un anello preferiscono ricevere un oggetto funzionale come l'orologio.



Day-date, Rolex



Il Rolex resta l'orologio più desiderato: non solo i modelli classici e quelli più nuovi, ma anche di seconda mano o generazione se ereditato dal nonno e dalla nonna. Niente è per sempre e un orologio che scandisce il tempo che scorre, ricorderà alla coppia di quanto sia prezioso ogni minuto trascorso insieme.