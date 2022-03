Il rosa è il colore della primavera 2022

Il rosa nelle sue sfumature più delicate è uno dei colori che vedremo di più nei negozi del mondo per la primavera e l'estate 2022. Il colore utilizzato moltissimo durante le cerimonie, soprattutto con l'avvicinarsi della bella stagione, è stato uno dei protagonisti della sfilate di settembre 2021.



Noi abbiamo selezionato quattro pezzi tra abbigliamento e accessori su cui potete valutare di investire per la primavera 2022. Da pezzi nuovissimi, passando per i saldi, arrivando fino al second hand di Vestiaire Collective. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Il blazer





iBlues



Il primo pezzo che vi proponiamo è un blazer doppiopetto di iBlues reallizzato in poliestere e viscosa color rosa cipria, delicatissimo. Il capo presenta una linea semiaderente, tasche a filetto con patta e chiusura con bottoni. Lo potete completare con i pantaloni morbidi per sfoggiare il tailleur completo oppure spezzarlo con il vostro pantalone del cuore.

L'abito





Stella McCartney



Questo miniabito firmato Stella McCartney lo trovate in saldo al 40% sul sito di Mytheresa. E' realizzato in viscosa e acetato, cade dritto senza mettere in risalto le forme del corpo. Le maniche danno volume e movimento all'abito: si tratta di maniche corte e ampie con pieghe sciolte. Magari per quella famosa cerimonia di cui sopra?

La pochette





Miu Miu



Quanto amiamo questa pochette realizzata in pelle matelassé rosa cipria di Miu Miu? Molto. La potete portare al polso oppure a tracolla con la catenina dorata rimovibile. Sulla parte frontale è incastonato il logo in metallo dorato. Sul sito di Mytheresa non è in saldo, ma esiste una versione simile, di una tonalità di rosa diversa su Vestiaire Collective ad un ottimo prezzo.

Le scarpe





Prada



A proposito di Vestiaire Collective, queste slingback adorabili di Prada le abbiamo selezionate proprio dal sito di rivendita di abbigliamento e accessori di moda francese. Sono perfette perché non sono mai state indossate e sono conservate con la dustbag e la scatola originali. La taglia è 38, magari qualche fortuna riesce ad appropriarsene?