La borsa a secchiello per accogliere la primavera 2021

Un accessorio che ci accompagna da quando eravamo piccoli architetti specializzati nella costruzioni di dighe, castelli e segrete di sabbia. Fondamentale durante i picnic sui prati di primavera, con la tovaglia a quadri stesa sull'erba e una bottiglia di vino da condividere. Che siate diventati veri architetti, appassionati di scampagnate o meno, il secchiello resta adoratissimo anche dalla moda.



Accessorio di ricordi felici, il secchiello è la borsa must-have della primavera estate 2021, inserita nelle collezioni dei brand più di tendenza: da Prada a Fendi, da Furla a Coccinelle. Le pelli pregiate si intrecciano a materiali rustici come la rafia e la paglia per un effetto di grande eleganza e semplicità, ma anche praticità.

I nuovi secchielli di Mrs Prada



Secchiello in rafia e pelle, Prada, 1500 euro



Prada accoglie la tendenza della primavera proponendo tre nuovi modelli di secchielli. Questo secchiello ricorda la nota versione in nylon, a sua volta reminiscenza dello zaino in gabardine tecnico presentato da Miuccia Prada nel 1984. Il secchiello in rafia è realizzato con un design intrecciato crochet e una bordatura di pelle nera ad imrpeziosire la borsa. Il tocco finale: il logo in metallo.



Le altre due new entry in casa Prada sono la borsa Panier in paglia intrecciata e pelle marrone, con manico e tracolla rimovibile, e la borsa Plage in canvas e midolino con chiusura superiore con coulisse. Ed è subito vacanza.



Borsa a secchiello con decorazione, Miu Miu, 1450 euro



Mrs Prada pensa ai secchielli anche in casa Miu Miu, che rende più preziosi con dettagli di cristalli, come in questo caso, dove il secchiello è ricoperto da una cascata di cristalli che scende dal bordo di pelle bianca su cui è posizionato il logo in lettere color argento.



Riservate alla sera la pioggia di scintille e illuminate la giornata con quest'altro modello di secchiello firmato Miu Miu: una borsa di paglia avvolta da un rete di pelle disponibile dorata oppure in nero e marrone. Potete portare a tracolla oppure rimuoverla e indossarla come una borsa a mano. Massima praticità.

I secchielli dei grandi nomi





Secchiello Mon Trésor mini, Fendi, 1490 euro



Non solo Prada tra i "big brand" che propongono una collezione primaverile all'insegna dei secchielli. Super raffinato quello di Fendi, il cui nome lo rende desiderabile quanto il magico anello per Gollum. "Mon Trésor" in versione petit è realizzata da rafia logata "FF" con profili e coulisse di pelle marrone.



LOEWE propone un secchiello altrettanto grazioso, dalla forma arrotondata come un palloncino. Non a caso la borsa si chiama "Balloon" e nasce dalla collaborazione tra LOEWE e Paula's Ibiza. Il modello ha una base di pelle marrone, su cui si appoggia la borsa di rafia con una lavorazione a uncinetto. Esiste anche la versione small, disponibile su My Theresa.



Secchiello Woody small, Chloé, 450 euro



Irresistibile il modello di Chloé, il secchiello "Woody Small": ricorda il cestino da picnic per la lavorazione grezza della rafia, a cui si aggiunge il manico in tessuto bianco con logo a contrasto a conferirle uno stile più urbano. Un punto a favore di questa borsa: è realizzata a mano da artigiani dell'organizzazione del commercio equo e solidale Mifuko, impegnato per migliorare la qualità di vita delle donne in Kenya.

Non solo i grandi nomi



Garconne mini di paglia e rete, Coccinelle, 230 euro



E non solo i big, ma anche Coccinelle, Furla e Pinko questa primavera impazziscono per il secchiello. Ispirato alla forma geometrica del cilindo, questa borsa firmata Coccinelle reinterpreta le forme classiche delle creazioni del brand su una base di paglia intrecciata, raffinatissima con il dettaglio dei manici in pelle bianca.



Un alternativa da città: il secchiello "Desert" di Furla. Pelle di vitellino e rafia si incontrano in un modello rifinito da borchie e dal logo in rilievo. Dotata di tracolla rimovibile, può essere indossata a spalla o a mano.