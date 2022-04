Il sindaco di Milano Beppe Sala in vacanza a Noto

Noto - Pasqua tra Noto e Marzamemi per Beppe Sala, il sindaco di Milano, che ha scelto la Sicilia Orientale per alcuni giorni di vacanza in coincidenza con il ponte pasquale.

A Marzamemi il primo cittadino milanese ha incontrato Nicola Berti, ex centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana – uno degli assidui (e a dire il vero anche tra i primi) frequentatori della zona, e con lui ha fatto anche un brindisi.

A Noto, invece, passeggiata in centro all’imbrunire, per visitare la Cattedrale e e Palazzo Nicolaci. Sala che si è fermato anche ad ascoltare le spiegazioni sulla storia della città e dei suoi monumenti di Corradino Rizza, che a bordo della sua caratteristica ape stava accompagnando una comitiva di turisti in giro per Noto.