Il turchese è il colore di moda per l'estate 2021

Cristallino come l'acqua del mare salentino, il turchese è tra i colori più amati dai brand di moda per l'estate 2021. Perfetto per un completo da portare in spiaggia o da indossare per visitare la vostra città preferita, il turchese tinge caftani lunghi e freschi, bodysuit che diventano costumi e collanine di perline. Ecco la nostra raccolta turchese per l'estate 2021.

Gli abiti corti e lunghi





Miniabito Clementine in esclusiva Mytheresa, SIR



Mini e delizioso il modello Clementine di SIR, in esclusiva per Mytheresa. L'abito è realizzato a mano in cotone e seta, con un fondo bianco decorato da una delicata stampa di fiori blu. Il miniabito ha un corpino con plissettatura altrettanto micro, una scollatura lungo la schiena incorniciata da due volant che partono dalle spalle e si estendono in due fasce di tessuto da chiudere con un'annodatura.









Caftano di seta tie-dye, Anna Kosturova



Un caftano luminosissimo quello proposto da Anna Kosturova, sempre disponibile su Mytheresa. Realizzato in seta con stampa tie-dye che oscilla tra le sfumature del blu più intenso e del bianco più cangiante, presenta scollo arrotondato e basso, vestibilità delicata, segnata sui fianchi da una morbida coulisse per regolare il punto vita.

I costumi interi e due pezzi





Okini, Ogyre



Okini è la linea di bikini proposta da Ogyre, brand italiano che vuole ripensare il modello di consumo e di business legato alla moda, trasformando i rifiuti raccolti dal mare in prodotti moda. Okini è creato da plastiche che inquinavano il mare e da altri prodotti PET. Questo costume contiene l'equivalente di tre bottiglie di plastica rigenerate. Ma non finisce qui: per un modello di business sostenibile a 360°, Okini può essere riciclato una volta concluso il suo ciclo di vita. E' disponibile in nero, verde, rosa e turchese. Visto il grande impegno per salvaguardare questa preziosa risorsa, la scelta facilmente ricadrà sul turchese, colore del mare.





Carolina sugar paper, Fantabody



Monospalla con design asimmetrico, questa bodysuit di Fantabody può essere indossato come top con una gonna per un'uscita in città oppure come costume da bagno al mare. E' realizzato all'80% da tessuti recuperati da scarti.

I sandali alti e bassi





Sandali in suede, Gianvito Rossi



Poppy è il nome di questo modello di sandali in suede firmati Gianvito Rossi. Tacco altissimo, ma spesso così da essere confortevole, i sandali presentano due cinturini incrociati e sostengono il piede in un abbraccio di morbida pelle.







Sandali infradito in vernice, Prada



Semplicissimi e super classici, questi sandali infradito di Prada sono realizzati in morbida pelle verniciata di celeste su suola e cinturini sottili. Eleganti, minima e comodi: è il sandalo da aggiungere nella wishlist.

La collana e l'occhiale da sole





Collana Love in oro giallo, Sydney Evan



Luminosa e affettuosa questa collana girocollo di Sydney Evan. Realizzata in oro giallo 14 carati, la collana si compone di tante piccole perline azzurre che racchiudono al centro la parola "love" scritta in corsivo. Una parola "memento" per l'estate.





Occhiali da sole Marfa, The Attico x Linda Farrow



Ideato in collaborazione con la creatrice di occhiali Linda Farrow, il modello Marfa di The Attico è l'occhiale che vi proteggerà anche dai raggi pieni del sole preso sulla prua della barca. La montatura rettangolare è alleggerita dalla lente fumé nelle stesse sfumature di blu.