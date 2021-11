Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, terzo figlio in arrivo per la coppia

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, terzo figlio in arrivo. “Quel gonfiore non è colite, ma tanta gioia!”, l’annuncio dell’attrice sui social

L'attrice Ilaria Spada, ha pubblicato su Instagram la copertina del settimanale F, sulla quale compare in tutta la sua bellezza e con le rotondità della gravidanza, la terza, ben in evidenza: "Tanta tanta gioia". Con Kim Rossi Stuart, quindi, è pronta ad accogliere in famiglia un altro bimbo, dopo Ettore nato nel 2011 e Ian, nato nel 2019

La famiglia Rossi Stuart si allarga quindi con l'arrivo del terzo figlio. La splendida attrice ha condiviso la foto della cover di un noto settimanale per annunciare la sua gravidanza. In copertina, si vede la futura mamma posa col pancione.

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada: le foto più belle

C'è aria di novità e di grande festa per Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, coppia di attori molto amati sia per le loro interpretazioni sullo schermo che fuori. I due, già genitori di due bambini, aspettano l'arrivo di un terzo figlio, notizia che la futura mamma ha rivelato a mezzo stampa. Sul suo profilo Instagram, che conta quasi ottantamila follower, l'attrice ha condiviso l'ultima cover di cui è protagonista. Sulla copertina del noto femminile, la Spada ha posato in total black, un look semplice per non distogliere l'attenzione dal vero focus della foto: il pancione, già bello grande e pronunciato. La gravidanza, tenuta segreta fino ad oggi è stata commentata così dall'attrice: “Condivido con voi un po' di novità di lavoro... e non solo... come è deducibile dall'immagine in copertina... un indizio: quel gonfiore non è colite! Tanta tanta gioia!”

La coppia ha già due figli maschi

Con questo messaggio tenero e divertente Ilaria Spada condivide un po' della gioia del nuovo arrivato che, in base al contenuto dell'intervista all'interno della rivista, dovrebbe arrivare per il prossimo febbraio. La Spada, che fa coppia con Kim Rossi Stuart da diversi anni, nell'intervista racconta il loro rapporto, stretto ed intenso fin dalle prime settimane. La coppia di attori ha già due bambini, Ettore, nato nel 2011, e Ian, arrivato nel 2019.

ilaria spada

A noi i figli hanno fatto bene”, ha affermato l’attrice 40enne, sposata con l’attore romano dal 2019 Tanta tanta gioia!“, così Ilaria Spada in un post pubblicato su Instagram oggi 10 novembre.