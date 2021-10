Ilary Blasi: “Deborah Iurato, e chi è?” Gelo in studio

Ragusa - Non appena Claudio Amendola, durante l'ultima puntata di Star in the star su Canale 5, ha fatto il nome di Deborah Iurato, la conduttrice della trasmissione Ilary Blasi - che si presupponeva conoscesse almeno i proprio ospiti - è andata nel pallone, e in studio è calato l'imbarazzo. Dopo la performance della maschera di Lady Gaga la giuria - composta da Amendola, Marcella Bella e Pucci - doveva dare un giudizio su chi si nascondeva dietro l'esibizione.

L’attore romano fa il nome di Deborah Iurato e la Blasi è andata in tilt, come se non avesse mai sentito nominarla. "Come?” ha iniziato a balbettare confusa la showgirl - Io c’ho il vuoto cosmico”. E intanto sui social giù risate di scherno sulla gaffe di miss Totti. Ebbene sì, a quanto pare non sapeva chi fosse la cantante ragusana, classe 1991, che ha trionfato ad Amici di Maria De Filippi nel 2014, partecipando anche al Festival di Sanremo e a Tale e quale show. Insomma, non proprio una emerita sconosciuta… ma che vuoi farci di fronte al “vuoto cosmico”?