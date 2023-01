Ilary Blasi e Chanel Totti: tra madre e figlia gara di bellezza. FOTO

Fatica a distinguerle. Tra Ilary Blasi e la figlia Chanel è "gara" di bellezza, anche se a distanza. La prima, in vacanza in Thailandia (pare con il nuovo compagno Bastian Muller), sfoggia un fisico mozzafiato e non manca di esaltare la sua bellezza di appena quarantenne con foto che mettono, ulteriormente, in rilievo le sue forme asciutte e leggermente palestrate.

Chanel, anche lei in vacanza (è in crociera alle Bahamas con i fratelli, papà Francesco Totti e la compagna di quest'ultimo, Noemi Bocchi) non resta indietro sul piano della bellezza, forte anche dei suoi 15 anni, e posta scatti sexy con bikini leopardato.

Sui social, con lei non tutti sono magnanimi: criticano il fatto che sembrerebbe più adulta degli anni che ha e la scelta di ricorrere, di già, al chirurgo estetico. Qualcun altro suggerisce ironicamente di andarci piano con i commenti negativi per non incappare nelle ire del "capitano".