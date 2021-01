In carcere cameriere della Regina Elisabetta. Rubava e rivendeva su Ebay

Londra - Arrestato il cameriere di Buckingham Palace che rubava alla Regina Elisabetta per rivendere gli oggetti su eBay. L'uomo - Adamo Canto, di origine italiana - è stato condannato a otto mesi di carcere. È stata la Westminster Magistrates Court ad emettere la condanna: secondo la corte, il cameriere 37enne ha rubato medagliette, fotografie, orologi e persino dei vestiti dalle eleganti stanze del palazzo. Secondo i media locali, il cameriere ha sottratto alla corte della regina Elisabetta degli oggetti per un valore di 100.000 sterline: tuttavia Canto ha ricavato ben poco del reale valore della refurtiva. Circa 7.700 sterline, ottenute attraverso la vendita sul famoso portale web.

A tradire Canto sembra sia stata un'indagine della polizia, che ha ritrovato parte della refurtiva qualche mese fa e lo ha subito arrestato. Dopo alcuni tentativi di negare l'accaduto, il 37enne infine ha confessato facendo riferimento a dei presunti problemi economici. Canto è stato assunto a Londra - come assistente nelle cucine di Buckingham Palace - nel 2015. Per quanto riguarda i suoi reati, invece, sembra che i furti siano stati commessi in un arco di tempo che va dal novembre 2019 fino all'agosto 2020.