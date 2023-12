In Santocielo di Ficarra e Picone un attore vittoriese

Vittoria - C'è anche un giovane attore di Vittoria nel film "Santocielo" del duo comico siciliano Ficarra e Picone al cinema da qualche giorno. È il 42enne Piero Gurrieri.

Gurrieri, classe 1981, nasce a Vittoria. All'età di 20 anni inizia il suo percorso teatrale facendo parte della compagnia amatoriale Galassia. Nel frattempo inizia gli studi di recitazione partecipando a diversi stage. Prende parte ad alcuni film girati nel ragusano da giovani filmaker come R. di Caprio, Revòlver, B.I.T.C.H. In TV lo ritroviamo in piccoli ruoli nei racconti storici di Camilleri: La Stagione della caccia, La Concessione del telefono.

"Santocielo è stato un colpo di fortuna -racconta a Ragusanews-. Ho accompagnato un mio caro amico per il casting del film, poiché la produzione era alla ricerca solo di attori con caratteristiche ben precise. Chiedendo all'aiuto regia se ci fosse stata possibilità di fare il provino, sono stato scelto per via dei miei capelli lunghi (forse anche per il talento). Infatti il personaggio che interpreto e che non posso svelare più di tanto perché vestito in un certo modo è una figura che si avvicina molto a Dio, tra l'altro interpretato nel film da Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Girato in giugno a Catania, ho trascorso lì due giornate girando le scene in notturna in mezzo a centinaia di figuranti. Il set era grandissimo, tante maestranze, in particolar modo mi hanno diretto sia Ficarra e Picone che il regista Francesco Amato. Il tutto con tanto divertimento e professionalità. Un team molto affiatato, organizzato nei minimi dettagli. A questo punto vi consiglio di andare a vedere il fim al cinema!".