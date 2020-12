In vendita a 100 mila euro la jaguar di Marcello Mastroianni. FOTO

Bella e affascinante, come il suo primo proprietario, il cui nome, Mastroianni Marcello, è impresso sul certificato di proprietà. E' in vendita, su un sito online di auto usate, la Jaguar XJ6 1st owner appartenuta all'attore Marcello Mastroianni (Fontana Liri, 1924 – Parigi, 1996). L'auto di lusso è stata immatricolata nel maggio del 1972, quando Mastroianni aveva 48 anni ed era già conosciuto in tutto il mondo (il film di Federico Fellini La Dolce Vita, che lo vede protagonista con Anita Ekberg, è del 1960).

La Jaguar XJ6 4.2 ha la carrozzeria e la meccanica in ottimo stato, ha il motore rifatto di recente con altri lavori di meccanica ed è iscritta all'ASI come auto d'epoca. Ha un motore benzina di 4200 centimetri che sviluppa 180 Kw, equivalenti a 245 cavalli. La berlina è marrone, ed è corredata dei documenti ufficiali di vendita più il Jaguar Heritage. Grazie al fatto che è stato ripristinato il motore, l'auto segna appena 1500 chilometri percorsi, sul tachimetro.