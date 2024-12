In vendita la villa di Rino Gaetano a Mentana

Mentana, Roma - "Chi vivrà vedrà"a vrebbe cantato Rino Gaetano.

In vendita la villa dei sogni appartenuta a Rino Gaetano. È qui in via delle Molette, a Mentana, che l’artista calabrese prematuramente scomparso in un incidente d’auto nel giugno del 1981, voleva andare ad abitare con la fidanzata Amelia Conte che avrebbe sposato di lì a poco, senza trascurare i genitori che intendeva ospitare in uno dei due piani della grande casa di circa 300 metri quadri immersa nel verde delle dolci colline intorno alla Capitale.

Il sogno era avere in quel buen retiro tutti gli affetti più cari, compresi gli amici con cui condividere cene e feste, musica e canzoni, ospiti nel bel salone al primo piano di cento metri quadri. Al papà, che era fragile di salute, avrebbe portato ogni giorno le uova fresche deposte dalle galline del piccolo pollaio che non intendeva affatto abbattere e la mamma non avrebbe più fatto la portinaia in un palazzo di Montesacro. Tra i pini e gli ulivi, il suo sguardo avrebbe continuato a perdersi fino a trovare l’ispirazione per l’ennesimo, dirompente, successo.

«Se cerchi una proprietà esclusiva, ricca di storia e fascino, questa villa unifamiliare a Mentana è ciò che fa per te. Situata in via delle Molette, questa splendida abitazione, un tempo dimora del celebre cantautore Rino Gaetano, ti conquisterà». Cita l’annuncio immobiliare apparso in queste ore sui principali portali di ricerca. «Quando gli attuali proprietari mi hanno raccontato la storia che è racchiusa tra quelle pareti e quegli alberi - dice Simone Campisano, broker e coach immobiliare - il carisma della dimora mi ha stregato. E ora il sogno è pronto a rivivere».

Meno di 300 mila euro

Il prezzo non è da capogiro se rapportato alle quotazioni di Roma e dintorni (meno di trecentomila euro) ma i lavori da realizzare sono importanti. Perché l’abitazione mantiene ancora le caratteristiche degli edifici degli anni ‘70 e ‘80, sebbene di lusso per l’epoca. Quando l’artista morì, la villa passò in successione ai genitori Domenico e Maria e alla sorella Anna che nell’85 la rogitarono per 90 milioni di lire ai nuovi proprietari, dietro promessa di custodirla con amore infinito.

Rino Gaetano portò la sua residenza a Mentana nel 1980 con l’acquisto della villa. Appena aveva un attimo è qui che si rifugiava. Erano gli anni d’oro per la cittadina “garibaldina” (poi divisa in due comuni a sé, Mentana e Fonte Nuova). E non fu l’unico. Nella zona delle Molette, in aperta campagna, ma a non più di mezz’ora dal Centro e a venti minuti dagli studi di registrazione dell’ex Rca di via di Sant’Alessandro, sulla Tiburtina, nacque una sorta di villaggio della musica: avevano infatti preso casa in campagna Sergio Endrigo, il paroliere e cantautore Sergio Bardotti e due futuri Oscar come Ennio Morricone e Luis Enriquez Bacalov (nel ‘96 per Il Postino). Ma chi con il territorio ha ancora un legame è la famiglia di Gianni Morandi che nel ‘66, anno del matrimonio con Laura Efrikian, scelse la vicina frazione di Tor Lupara come base romana. Pace e verde avevano conquistato anche “il ribelle con il cilindro”.