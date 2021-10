Indiana Jones e Harrison Ford a Siracusa nell'Orecchio di Dionisio

Siracusa - La macchina del tempo porta indietro Indiana Jones nel 1969. L'archeologo Harrison Ford si cala dentro una miniera, in realtà l'Orecchio di Dionisio e la grotta dei Cordari.

Martedì pomeriggio le riprese del film iniziano nel parco archeologico: Harrison Ford sarà sul set. Mercoledì, invece, sarà il castello Maniace, in Ortigia, con i suoi sotterranei, a diventare set di una scena animata da cavalli e sparatorie.

Da venerdì scorso, invece, è in corso l'allestimento del set a Cefalù, dove la produzione si trasferirà a partire da giovedì. Per l'occasione la cittadina rifà il maquillage cambiando le insegne di bar e negozi per adattarle all'ambientazione nel 1969: una per tutti, l'insegna vintage con la scritta di una marca di vermouth in voga in quegli anni. Il Lillies club, noto locale sul litorale della cittadina normanna, diventa così il bar "Clemente". Sarà questa la location del primo giorno di riprese a Cefalù, giovedì. Tre giorni di ciak partendo dal lungomare di piazza Bagni Cicerone e giungendo al molo di Cefalù. In mezzo le scene in piazza Duomo che non sarà ricoperta di sabbia, come da programmi iniziali, ma diventerà un luogo anni Sessanta, con automobili d'epoca e nessun cartello stradale per le vie deserte.