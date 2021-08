Indiana Jones, le riprese del film in Sicilia

Noto - Come annunciato da Ragusanews, diverse scene del film colossal Indiana Jones 5 saranno girate in siti archeologici siciliani. Le riprese passeranno da Segesta, nel trapanese, a Cefalù, e nelle zone rupestri di Noto e Siracusa. Il primo ciak, previsto in agosto, slitterà in ottobre.

Nel cast del film è entrato al fotofinish Antonio Banderas, che affiancherà Harrison Ford, che torna nel ruolo dello spericolato archeologo, e Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson. La regia è affidata a James Mangold, che prende il posto di Steven Spielberg.