Instagram, ecco i Like alle storie

Su Instagram ora è possibile mettere un "Like" alle Storie. Nell'attesa di una nuova modalità per visualizzare le Storie è stata attivata una funzione che consente una maggiore interazione con i profili che seguiamo. Se fino a ieri per poter "lasciare il segno" sulle storie visualizzate era necessario scrivere un messaggio privato, adesso è possibile lasciare il classico "mi piace".

La funzione, che è stata battezzata "Story Likes", si applica semplicemente toccando l'icona a cuore che adesso appare tra il campo per digitare il messaggio e l'icona dell'aeroplano per inoltrare la storia a un altro utente.

L'obiettivo è evitare che la casella dei messaggi in entrata venga intasata da numerose conversazioni che fino a qualche ora fa contenevano solo le reazioni.

"L'idea - ha spiegato il responsabile del social Adam Mosseri in un video pubblicato su Twitter - è quella di assicurarsi che le persone possano esprimere più sostegno reciproco, ma anche ripulire un po' i DM".

Altra caratteristica della funzione è l'assenza di un conteggio pubblico e visibile a tutti per i like ricevuti alle storie. Ogni utente, però, può sapere chi ha inviato il suo like visionando l'apposito elenco che mostra un cuore accanto al nome di chi ha apprezzato la storia.