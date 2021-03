Intimo Moda 2021: la tendenza è il nude

Siamo abituati a pensare al color carne nelle sfumature del rosa pallido. Ma se iniziassimo ad associarlo anche a tutte le altre sfumature della pelle? Ecco la nuova tendenza in fatto di lingerie che allarga il concetto di "nude" anche ai toni del marrone, cappuccino e caramello. Sono tanti i brand che si stanno muovendo in questa direzione, influenzati probabilmente dal discorso attorno all'inclusività che i consumatori richiedono loro.

Tezenis e Intimissimi non sembrano essere ancora allineati, ma sono brand come Chantelle e Victoria's Secrets e altri più di nicchia a guidare verso questo cambiamento. Ecco i nostri modelli preferiti.

1. Il push-up



Reggiseno push-up, Victoria's Secrets, 51,50 euro



Victoria's Secret propone il classico modello push-upcon mutandine in coordinato disponibile dal color carne inteso come rosa, fino a sfumature caramello e altre più scure, come questa tonalità chiamata "dark roast". Se siete appassionate di Victoria's Secret, saprete senz'altro che a Milano ha aperto uno store in Corso Vittorio Emanuele. In vista della zona rossa, vi consigliamo comunque di tenere d'occhio il loro sito web per offerte dell'ultimo minuto.

2. La seconda pelle





Bralette Glenna asimmetrica, 60 euro, slip a vita media Galia, 35 euro, tutto Skin



Skin, ovvero pelle, è un altro brand che ha fatto dell'inclusività un suo tratto distintivo. Perché poter rappresentare la pelle di più donne possibile non è così scontato ed è bello poterlo fare. Il completo proposto si compone della comoda bralette Glenna, con un incrocio asimmetrico sulla schiena, e dallo slip a vita media Galia. Sarà come non indossare niente, proprio come una seconda pelle. Sul sito di Skin troveremo molti altri modelli, declinati dal cipria fino al colore che vi proponiamo noi e che loro chiamano "Barolo", quasi a suggerire la perfetta accoppiata della loro lingerie con un buon bicchiere di rosso, per una serata da trascorrere in compagnia di se stesse o di una persona di fiducia.

3. La trasparenza





Slip color cioccolato, Maison Close, 45 euro



L'ultimo brand che vi proponiamo è Maison Close che in fatto di lingerie ha un'offerta vastissima, una buona alternativa ai soliti nomi nel caso in cui vi foste stufati. Il modello che vi consigliamo si compone di reggiseno corps-a-corps color cioccolato con spalline arancione fluo. La trasparenza è evidente, trattandosi di un triangolo senza imbottitura. Potete abbinarlo al perizoma a vita alta oppure allo slip, a seconda dei vostri gusti. Maison Close vi dà anche la possibilità di affiancarlo ad un bellissimo body con tanto di giarrettiera fluo a contrasto, trasparente al 100% e dello stesso colore del completo intimo. Cosa ne pensate? Noi lo adoriamo.