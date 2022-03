Iris Apfel x HM: da oggi è online la collezione

L'attesa è finita: un'altra interessante collaborazione del colosso svedese del fast fashion H&M con brand o personaggi della moda è disponibile per l'acquisto. O quasi, pazientate qualche ora, ma confidante sul fatto che il giorno sia oggi 31 marzo.





Iris Apfel



Iris Apfel, protagonista della moda a cui si ispira questa capsule collection, è improprio definirla marchio di moda, perché la sua non è un'etichetta. Ma lei stessa in quanto persona e punto di riferimento per lo stile eccentrico, per la forza dell'espressione personale è a tutti gli effetti un brand.



Amatissima dal pubblico e dagli addetti al settore, ad agosto 2021 è diventata centenaria ed è per questo motivo che HM non si è lasciato sfuggire l'opportunità di dedicare a lei la collaborazione dell'anno 2022.

Noto è la sua presa di posizione davanti alla vita e alla moda "more is more and less is a bore": Iris Apfel non contempla il minimalismo, troppo noioso a detta sua. In effetti se si pensa a lei si immaginano completi coloratissimi, pieni di fantasie, le sovrapposizioni speciali, i gioielli (gli anelli!!) che non mancano davvero mai.





Iris Apfel x HM



La collezione di Iris Apfel x HM si compone di completi colorati con fantasie floreali, giacche con dei dettagli fuori dall'ordinario, sulle tonalità del turchese, verde, giallo, ma anche lilla.

Ma anche calzature, soprattutto mocassini, e bijoux, tanti bijoux! Collane voluminose, anelli e orecchini altrettanto appariscenti che si ispirano al mondo delle piante, degli animali ma anche delle verdure.





Iris Apfel x HM



Da oggi giovedì 31 marzo, la collezione è acquistabile sul sito hm.com e presso alcuni negozi selezionati. Potete curiosare e guardare i pezzi di cui si compone la collezione cliccando qui.