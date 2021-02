Irriconoscibile Totò Schillaci, promoter di pranzi con spettacolo VIDEO

Trapani – Ma che fine ha fatto Totò Schillaci? Promoter per pranzi con spettacoli in un ristorante trapanese, per conto di un’agenzia di eventi. Anche se - con la barba incolta, le occhiaie e la maglietta piena di buchi – sembra sia rimasto sull’Isola del famosi dal 2004. Tra i vari eventi c’è spazio ancora per il calcio: a maggio infatti, Covid permettendo, l'ex attaccante della Nazionale annuncia che lo rivedremo in campo a Catania, a 56 anni, in una partitella amatoriale.