Isola: Elettra Lamborghini rivela i suoi sentimenti per il vincitore Awed

Elettra Lamborghini nelle ultime ore ha rilasciato una rivelazione eclatante. Elettra Lamborghini, dopo aver seduto sulla poltrona dell’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021, svela un segreto sul vincitore Awed

Inaspettatamente infatti la cantante, nel corso di un’ospitata a Il Punto Z, ha ammesso di aver avuto in passato una cotta per Awed, vincitore de L’Isola dei Famosi 2021.

Uscito da trionfatore all'Isola dei Famosi, tra i trofei di Awed, Yotuber fino ad oggi sconosciuto al pubblico generalista, c'è anche l'apprezzamento incassato da Elettra Lamborghini, opinionista della trasmissione. Già perché la bella ereditiera ha confessato proprio nelle ultime ore, e dunque a gioco finito, di avere avuto una cotta per il naufrago, che ora replica via social.

“Ero innamorata di lui”: Elettra Lamborghini ha rivelato i suoi sentimenti per Awed, il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. In un’intervista a Punto Z con Tommaso Zorzi, la ricca ereditiera si è lasciata andare a questa confessione: “C’è stato un periodo in cui ero innamorata di Awed. Io lo guardavo sui social tantissimo tempo fa. Lui però era fidanzato. Una volta sono andata a guardare quanti anni avesse e ho scoperto che ne aveva tre anni in meno di me e allora ci ho messo una croce sopra”. Ovviamente è successo prima che iniziasse l’Isola dei famosi. Credo che lui fosse fidanzato con una certa Ludovica.

L'ammissione di Elettra, schietta come sempre, ha fatto il giro della rete nelle ultime ore. Sposata dallo scorso autunno con il dj Afrojack, la cantante ha fatto riferimento ad un periodo precedente il matrimonio.

Quella della Lamborghini, dopo l’Isola dei Famosi 2021, sarà l’ultima avventura da opinionista. Lo ha confermato lei stessa: “Non rifarei il ruolo di opinionista. È stata sicuramente una bellissima esperienza, sono grata a Ilary e Mediaset però riconosco i miei limiti. Non era il periodo adatto, avevo appena preso il Covid. La rifarei tra qualche anno quando sarò più spensierata. Ora al momento no”.