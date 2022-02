Ispica, Alessia Marcuzzi balla a notte fonda vestita da sposa VIDEO

Ispica - Alessia Marcuzzi ha fatto un’improvvisata a Ispica ieri notte, ballando davanti alla chiesa della SS Annunziata mentre la città dormiva, in un abito bianco da sposa: già quest’estate, durante la sua vacanza nel ragusano, si era cimentata una danza notturna nel centro storico ispicese. In questi giorni, invece, la showgirl è impegnata in un set fotografico di moda e si muove tra le province di Ragusa e Siracusa.