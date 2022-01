Ivano Passarello, il palermitano su Rai 1 nei panni di Vasco Rossi

Palermo - Ivano Passarello è il leader della band tributo «Colpa d’Alfredo» ed è così simile al più famoso rocker d’Italia chein tv si è trasformato proprio in Vasco Rossi nel corso del programma di Carlo Conti Tali e Quali Show, in prima serata su Raiuno.

Ivano installa impianti di sicurezza per aziende pubbliche o private. La sera, quando le montagne russe delle misure anti pandemia lo permettono, si trasforma sul palco e diventa Vasco Rossi.

“Tali e Quali” ha visto sfidarsi 11 protagonisti/concorrenti davanti alla giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez. Cinque in tutto le puntate del programma: in occasione dell’ultima, si sfideranno i vincitori delle quattro puntate precedenti. Ivano Passarello non si è aggiudicato la vittoria ma ha conquistato quanti hanno assistito alla sua esibizione, collocandosi al 5° posto della classifica di ieri sera con 48 punti.

Palermitano, come detto, Ivano Passarello la mattina, come tanti lavoratori, si sveglia all’alba per installare impianti di sicurezza in aziende pubbliche o private. La sera, da tanti anni, si trasforma sul palco e per il pubblico in Vasco Rossi, il suo grande mito.

“La passione per Vasco – ha detto – nasce da fan. Vengo da una famiglia di musicisti, sono cresciuto giocando con gli strumenti musicali”. Una grande storia d’amore quella tra Ivano e la musica dunque.