Borsa Jackie Gucci, la più amata dalle star

La borsa Jackie di Gucci, un classico rivisitato in diverse misure – media, piccola e mini è un must-have per l’autunno inverno 2020/2021. La nuova interpretazione di Alessandro Michele di una borsa iconica della maison amata da tutte le star. Nata nel 1961, la Jackie – borsa dall'inconfondibile forma a mezzaluna con la caratteristica chiusura in metallo dorato – divenne emblema del jet set internazionale negli anni Sessanta e Settanta. In tempi di crisi e pandemie, meglio puntare sui grandi classici, sembrano pensarla così le star internazionali e nostrane, da Cate Blanchett a Emma Marrone che per l'autunno inverno 2020/2021 hanno già eletto la loro It Bag preferita: la borsa Jackie 1961 di Gucci.

La Jackie 1961 di Gucci, un cult senza tempo

Uno dei modelli senza tempo che hanno fatto la storia della Maison, rivisitato in chiave contemporanea per la stagione corrente dal direttore creativo Alessandro Michele. Il suo nome deriva proprio dall’anno di nascita, il 1961. Jacqueline Kennedy Onassis l’amava molto – si può dire che fosse la sua borsa preferita – e proprio in onore della ex first lady al cui braccio veniva così spesso fotografata, la borsa di Gucci venne ribattezzata The Jackie.

La nuova Jackie di Alessandro Michele

La Jackie di Gucci è stata reinterpretata più volte nel corso degli anni, la sua ultima incarnazione, disegnata da Alessandro Michele, è la Jackie 1961. Un’emblema del jet-set degli anni ’60 e ’70 che oggi torna protagonista degli outfit delle star. Unendo il fascino per i codici d'archivio e la sua visione contemporanea, la Jackie riemerge trascendendo le classificazioni tradizionali di genere degli accessori. Alessandro Michele ha infatti presentato la Jackie 1961 anche nella sfilata Uomo Autunno Inverno 2020. Di dimensioni anche più piccole e abbinata a molti dei look della collezione, l'inconfondibile borsa della Maison ha assunto un carattere nuovo.

Una reinterpretazione di quel classico senza tempo, disponibile in tre formati – mini, piccola e media – in diversi pellami o in tessuto GG Supreme e, nelle versioni mini e piccola, in una così vasta gamma di colori tra cui è difficile scegliere.

Un’elegante forma ricurva a mezzaluna, il pellame semi lucido, la caratteristica chiusura a pistone in metallo color oro. E la borsa Jackie 1961 per il 2020 guadagna anche una tracolla, lunga e removibile, per adattarsi alle esigenze delle donne moderne.

Borsa Jackie di Gucci, la più amata dalle star

It-bag di questa stagione, presentata sulla passerella Autunno-Inverno 2020, non stupisce che la sofisticata hobo bag sia già stata avvistata al braccio di numerose celebrities.

Tutte sembrano essere d'accordo sul fatto che il modello nero è quello intramontabile, il must-have da sfoderare oggi e domani. A partire da Cate Blanchett, che alla Mostra del Cinema di Venezia 2020 è sbarcata in Laguna con il modello medio della borsa Jackie 1961 di Gucci al braccio, abbinato a una jumpsuit blu del brand.

Di recente la cantante Emma Marrone ha sfoggiato, direzione X Factor, la borsa Jackie 1961 in pelle nera piccola, per esaltare un look semplice, composto da jeans e cappotto cammello. Le attrici italiane Alessandra Mastronardi e Carolina Crescentini hanno preferito la misura mini, sempre in total black. Ma anche le celebs più eccentriche, come Harry Styles, non rinunciano a questo tocco di stile, che trascende anche le classificazioni tradizionali di genere.

Bianca e neutra la più gettonata

Sono in tante le celebrities di ogni generazione che hanno preferito questa nuance neutra per esaltare i loro ultimi look: da Amandla Stenberg, la giovanissima (22 anni) Rue in Hunger Games, che l'ha abbinata alla mini a quadri, una t-shirt lettering e un paio di Converse All Star, all'attrice britannica Jodie Turner-Smith (34), in versione off-duty sul gilet in pelo con i pantaloni a quadri.

L’It Bag per un look da star

Per chi è in cerca di una borsa investimento, il consiglio è quello di seguire le celebrities: puntare sulla versione piccola in una tonalità basica e versatile. Come indossarla? Proprio come loro, rendendola assoluta regina del look da giorno, su un cappotto classico, dei pantaloni neri e delle sneakers. Per le più glamour, basta puntare su un modello colorato, come quello scelta da Elle Fanning, la borsa Jackie 1961 di Gucci in pelle turchese piccola, che risalta sul soprabito color terracotta. Un'altra star, a tutti gli effetti.