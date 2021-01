Jeans 2020: i 5 modelli di tendenza per l'inverno 2021

Il jeans è il capo immancabile nel guardaroba di chiunque. E' talmente amato che compositori e rapper gli hanno dedicato canzoni, come la recente Blue Jeans di Franco 126 con Calcutta e la più datata Blue Jeans di Lana del Rey. Persino il cinema ha dedicato il film "4 amiche e un paio di jeans", dove il pantalone blu è il comune denominatore di una avventurosa amicizia giovanile. Nato tra i marinai di Genova (se non avete ancora letto la sua storia originale, potete rimediare e recuperarla qui), spopola in Italia quando nel 1982 Elio Fiorucci unisce la neonata Lycra con il tessuto denim. Nasce il jeans stretch dalla vestivibilità super aderente e sexy. Le file davanti allo store in Galleria Passerella a Milano sono indice di un successo incredibile: il jeans è il simbolo di libertà e divertimento per eccellenza. Ha conquistato anche le passerelle dei meno abitué: per la collezione primavera/estate 2021, Valentino ha proposto una collaborazione con Levi's, rivisitando i classici 517 boot cut.

Questo inverno i modelli da indossare e rispolverare dagli armadi sono principalmente 5 e noi prontamente procediamo con dritte e consigli sui trend del momento.

1. Quelli a palloncino





Jeans a vita alta e taglio morbido, Alberta Ferretti, 262 euro



Molto amati dai teenager, i jeans a palloncino questo inverno si contendono la popolarità con i jeans a caramella o baggy jeans. Il taglio è molto simile: vita alta piuttosto stretta, spesso "accartocciata" proprio come una caramella, si allargano esageratamente lungo i fianchi e tutta la gamba, per poi stringersi di nuovo in prossimità dell'orlo. Lo stile è il cosiddetto "slouchy", cioè trasandato, anche se si tratta di un effetto ricercato e pertanto finto trasandato: con gli accessori giusti si fa presto a raddrizzare il tiro. Il modello che vi proponiamo in foto e che trovate anche su Farfetch è stato creato da Alberta Ferretti: modello morbidissimo, è stretto in vita, chiusa con un bottone a vista e cerniera frontale. Presenta due tasche laterali, mimetizzate tra le pieghe plissettate che definiscono il davanti del pantalone. Il denim scuro ci piace molto, perché facilmente abbinabile con colori altrettanto scuri o nella palette dei beige e dei nude. Se il modello vi piace, ma preferite il denim chiaro, questo jeans di Diesel farà al caso vostro: molto country il tocco dei rivetti laterali che decorano il pantalone in modo inaspettato.

2. Quelli bicolore





Jeans bicolore, Care Label



Il bicolore insieme al tie-dye è uno dei grand trend di questo inverno, riprodotto maggiormente su pantaloni e giacche di denim. L'effetto slavato, il passaggio sbiadito tra un colore e l'altro, è amatissimo da brand come Dsqured2, Off-White e Marcelo Burlon. Anche Care Label, brand di jeans nato nel 2007 da Lapo Elkann, questo inverno ha proposto una collezione davvero ricca di denim bicolore. Il modello proposto in foto è un bicolore piuttosto originale: il denim marrone scruro sembra essere stato accidentalmente rovinato da una verniciata di color mattone. Ci sono "goccioline" che colano fino all'orlo. Moltissime le varianti anche sul classico denim blu, come questo modello di Dsquared2 in denim scuro o questo di Off-White in denim chiaro.

3. Quelli larghi





Jeans svasati, Dior, 980 euro



Cugini dei modelli baggy e a palloncino, i jeans larghi sono naturalmente comodissimi. A noi piacciono tantissimo perché ricordano gli anni '70 e ci rendono un po' nostalgici. Per gli amanti della vita bassa ho una brutta e una bella notizia: la brutta è che i jeans larghi funzionano bene se a vita alta; la bella è che si sono intravisti diversi modelli di jeans a vita bassa tra le collezioni per la prossima primavera. Noi finché vanno così di moda, ci godiamo ancora un po' la morbidezza di questi jeans, partendo dal modello di Dior proposto in foto. L'effetto délavé di questo blue jeans fa sembrare il pantalone quasi grigio. Il taglio è giustamente ampio e svasato, impreziosito da due tasche sul davanti. La chiusura con cerniera e bottone è nascosta: piccoli dettagli che rendono questo jeans piuttosto speciale. Molto più fluido il modello proposto da Dolce & Gabbana. La nota preziosa: le decorazioni con strass di cristallo colorato e perle.

4. Quelli barocchi





Jeans con inserti logo baroque, Versace Jeans Couture, 215 euro



E' il momento delle stampe dal sapore barocco, amatissime da Versace e Moschino. Versace presenta con la linea dedicata Versace Jeans Couture un modello slim che termina con un orlo diagonala sfrangiato. Nella banda laterale il contrasto con il blu del denim è dato dalla stampa del logo dorato su una base bianca. Molto Versace. Anche Moschino sappiamo apprezzare oro e dettagli appariscenti. Come questo jeans che in realtà può diventare facilmente un total look indossando la giacca di denim abbinata. Anche in questo caso la vestibilità del pantalone è slim, mentre i dettagli barocchi consistono in foglie d'oro ricamate a mano su tutta la lunghezza del jeans. Non adatto a chi preferisce passare inosservato.

5. Quelli strappati





Trash black wash super twinky jeans, Dsquared2, 350 euro



L'ultimo trend è tra le tendenze più amate dai giovani e più detestate (forse non capite?) dalle generazioni più mature. I jeans strappati. Facciamocene una ragione: non passeranno mai di moda. Tanto meglio: è facilissimo crearne un paio fai-da-te. Crediamo non serva una guida su come creare degli strappi a dei jeans. Se comunque preferite il vecchio metodo dell'acquisto in negozio ecco alcune proposte. Dsquared2 presenta questo jeans con degli strappi piuttosto aggressivi su un modello slim fit di colore grigio. Anche Gucci non si lascia sfuggire la tendenza dei strappi e graffiature e propone una versione molto più neutra su un modello boyfriend. Quella che abbiamo visto sfilare nell'indimenticabile sfilata autunno/inverno 2020/21. Ora tutte le carte sono scoperte: qual è il modello di tendenza che incontra al meglio il vostro stile?