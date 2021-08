Jeff Bezos in elicottero sullo yacht da 3,5 mln a settimana VIDEO

Palermo – E’ l’estate degli yacht in Sicilia. Dopo il Main di Armani e l’Alaska di Georgetown (solo per citarne alcuni) sfila il gigantesco Flying Fox di Mr. Amazon, Jeff Bezos, arrivato ieri a Balestrate dopo aver fatto tappa alle Eolie e a Ustica. "Hanno preso una intera banchina per tutta la giornata - dice il sindaco, Vito Rizzo -, gli serve come appoggio per poi andare in aeroporto visto che quello di Balestrate è il porto più vicino a Punta Raisi".

L’imbarcazione non passa di certo inosservata, si tratta infatti dello yacht a noleggio più grande del mondo: lungo 136 metri, conta 11 cabine per 25 ospiti. A bordo ci sono un salone di bellezza, spa, cinema, moto d’acqua, due eliporti e un centro per le immersioni. Per noleggiarlo una settimana si parte da 3 milioni e mezzo di euro circa. Secondo Forbes, Bezos sarebbe al momento l’uomo più ricco al mondo con un patrimonio di 177 miliardi.