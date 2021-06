Jennifer Lopez e Ben Affleck: è di nuovo amore? primo bacio in pubblico

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati avvistati insieme, a cena, con tutta la famiglia di lei: la reunion della coppia "Bennifer" appassiona i fan a quasi vent'anni dall'addio. E’ di nuovo amore? Intanto scatta il primo bacio in pubblico

La voce circolava da settimane: Jennifer Lopez e Ben Affleck si frequentano di nuovo. Se è vero che «certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano», Lopez e Affleck ne sarebbero la prova vivente: dopo l'addio improvviso nel 2004 vite e carriere dei due hanno preso strade diverse. Jennifer Lopez e Ben Affleck torneranno insieme? Di recente la cantante ha annunciato la sua rottura da Alex Rodriguez, con cui sembrava essere a un passo dai fiori d’arancio. Per quanto riguarda l’attore invece, a inizio anno si è separato dalla collega attrice Ana De Armas, conosciuta sul set di Deep Water.



Dopo avvistamenti insieme in lussuosi resort, in palestra e per strada e incontri clandestini, che hanno alimentato le tante voci di un ritorno di fiamma, tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è finalmente scattato il primo bacio pubblico.

Ora si frequentano nuovamente ed è arrivata anche la conferma, con un bacio. Catturato con un video dai reporter del sito americano Page six mentre le due star erano a cena in un noto ristorante di Malibù per festeggiare il 50esimo compleanno di Lynda, la sorella minore di J.Lo. Bennifer is back! possono finalmente titolare i portali di gossip, festeggiando il ritorno sulla scena di una delle coppie più chiacchierate di Hollywood all’inizio degli anni 2000: prima dei Brangelina, molto prima dei Ferragnez, “Ben e Jen”, oggi, rispettivamente, 48 e 51 anni, si erano incontrati e innamorati sul set di Amore Estremo. Film non memorabile (nessuno dei film interpretati dalla coppia lo è) ma che ha avuto il pregio di dare il via alla loro relazione intensa e turbolenta. E che sarebbe dovuta sfociare in un matrimonio, nel 2004.

Ma, a pochi giorni dal sì, le nozze furono annullate con grande dispiacere dei milioni di fan che seguivano la love story con la sua serialità di liti e riappacificazioni.

Nel video pubblicato dal sito americano i due appaino felici, complici: si baciano, si abbracciano, sussurrano. Insomma, sembrano innamorati davvero. Oltretutto la situazione è una cena con tutta la famiglia Lopez compresi i due figli di lei. Del resto, una delle principali tifose della reunion con Affleck sarebbe proprio la mamma di Jennifer, Guadalupe Rodriguez, che al magazine People aveva raccontato quanto Jennifer e Ben fossero rimasti legati. La coppia è stata paparazzata a Miami, a conferma del ritorno di fiamma: sul polso dell’attore spicca l’orologio che portava sempre 18 anni fa, quando era il promesso sposo della cantante. Come a voler riavvolgere il nastro e tornare indietro

Ben si era legato a Jennifer Garner: ma dopo dieci anni, tre figli e seri problemi di alcolismo da parte di lui, si sono lasciati. Nel frattempo, Affleck decolla anche come regista ed autore fino alla consacrazione dell'Oscar per il film Argo nel 2012. Lei, invece, ha avuto due gemelli con l’ex marito, il cantante e ballerino Marc Anthony, poi sono seguite due relazioni, con Casper Smart e Alex Rodriguez: con quest'ultimo, ex stella del baseball, era arrivata alla promessa di nozze celebrata sulla spiaggia (e documentata sui social di entrambi). Poi qualcosa si è rotto: prima hanno rimandato le nozze, poi si sono lasciati definitivamente. Intanto, JLo, diventava sempre più star globale ed eclettica e all'attività di cantante e attrice ha unito, con successo, quella di produttrice discografica, imprenditrice nel beauty e nell'abbigliamento da fitness. Nello stesso anno in cui Affleck vinceva Golden Globe e Oscar, lei veniva indicata da Forbes come la celebrità più potente del mondo. Le coincidenze.

A sorpresa, nei mesi scorsi, i due avrebbero iniziato a scriversi e poi a rivedersi. Entrambi single dopo la rottura delle ultime relazioni (Affleck da un anno frequentava Ana de Armas) vengono avvistati in situazioni diverse, le voci si rincorrono. A un certo punto non si nascondono più, testimoni raccontano di baci in palestra, iniziano a circolare foto. Una in particolare sembra più significativa delle altre: i due sono a passeggio a Miami, alla fine di maggio, al polso di lui occhi esperti notano l'orologio che indossava nel videoclip «Jenny from the Block». Tutto come allora.