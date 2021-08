Jennifer Lopez incanta a Venezia per la sfilata D & G:il look della 52 enne

Jennifer Lopez ha rubato letteralmente la scena a Venezia, dove è giunta per la sfilata di Dolce & Gabbana con un outfit strepitoso curato nei minimi dettagli. Ecco i dettagli del suo look.



Jennifer Lopez Entrata da diva alla sfilata Dolce & Gabbana

Jennifer Lopez è incantevole a Venezia alla sfilata Dolce & Gabbana. Il suo look è strepitoso, curato nei minimi dettagli. La popstar all’evento fa un’entrata da diva e cattura tutti gli obiettivi: quando arriva lei non ce n’è per nessuno con la sua forma smagliante e il suo fisico asciutto da 50 enne.

All’ombra del campanile di San Marco, location che ogni anno – in tempi non pandemici – ospita il tradizionale volo dell’angelo, Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno dato vita a uno spettacolo di natura diversa, ma altrettanto surreale. Ieri sera, illuminata dalle luci calde del tramonto, ha sfilato la nuova collezione Alta Moda di Dolce & Gabbana, sotto lo sguardo meravigliato di circa 500 ospiti: tra questi, celebrità accorse da tutto il mondo, da Monica Bellucci a Kitty Spencer, passando perHelen Mirren, Kris Jenner, Jennifer Lopez.



Jennifer Lopez incantevole a Venezia per la sfilata Dolce & Gabbana: il look

Il grande show Dolce & Gabbana a Venezia fa sbarcare in laguna un mare di vip, J.Lo è pazzesca: grande personalità e un outfit che la incorona. Il ritorno di fiamma con Ben Affleck l’ha resa nuovamente regina del gossip, ma il suo fascino senza tempo non è mai sfiorito, anzi.

Il make up curato da Mary Phillips è glow con i prodotti JLo Beauty, che lei stessa firma: il viso è illuminato, senza la traccia di una ruga. La 52enne è favolosa.

La cantante arriva a Venezia con il suo manager Benny Medina. L’evento di Dolce & Gabbana precede di pochissimo la 78/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 1 settembre. Il mondo la osserva e plaude alla sua bellezza.