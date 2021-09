Jennifer Lopez: l'abito dedicato a Venezia sembra uscito da una fiaba

Jennifer Lopez posa a Venezia per la sua nuova campagna pubblicitaria, sembra una principessa italiana: l’abito dedicato a Venezia sembra essere uscito da una fiaba

Jennifer Lopez la splendida 52 enne, torna ancora a fare parlare di se per il suo look. J.Lo ha appena lanciato la sua nuova campagna pubblicitaria della collezione J.Lo Beauty e per l’occasione ha reso omaggio all’Italia con un look davvero da principessa. Ha posato sullo sfondo del Canal Grande veneziano, indossando un maxi abito creato su misura e decorato con i luoghi iconici della città veneta.

In un principesco ambito di Dolce & Gabbana e con il rossetto rosso fuoco, Jennifer Lopez sfila sui canali veneziani per promuovere la nuova crema con fattore SPF 30 firmata JLo Beauty. Idratante e con un effetto glow, la porta sempre con sé.

Negli ultimi giorni, Jennifer ha dimostrato di essere letteralmente innamorata del Bel Paese e lo ha fatto facendosi immortalare con diversi look che hanno letteralmente fatto impazzire i suoi fan. L’ultimo è davvero un look da fiaba, da vera Principessa. Per realizzare la campagna pubblicitaria della sua collezione beauty ha infatti posato su una tradizionale gondola, redendo omaggio alla città veneta con un outfit davvero principesco.

Jennifer Lopez ha passato molto tempo in Italia negli ultimi mesi: l’abbiamo seguita sul social dove ha documentato passo passo i suoi spostamenti. Dopo aver trascorso le vacanze estive in compagnia del fidanzato Ben Affleck tra Capri e la costiera amalfitana, è tornata nel nostro paese per il Festival del Cinema di Venezia e ha incantato tutti con uno splendido look total white con dei dettagli gioiello sulla scollatura. Regina indiscussa a Venezia, per la prima sfilata di moda in piazza San Marco, di Dolce & Gabbana è stata Jennifer Lopez, che ha postato sui social una serie di scatti glamour. L'attrice, sempre in forma nonostante i suoi 52 anni, ha assistito alla sfilata seduta al tavolino insieme alla coppia di stilisti, sfoggiando un abito del brand, glamour e regale, con stampa floreale, completato da una mantella abbinata e da un copricapo decorato.



J.Lo posa a Venezia per la sua nuova campagna pubblicitaria

Si chiama J.Lo Beauty ed è la collezione di cosmetici e make-up lanciata sul mercato dalla popstar 52enne. La campagna pubblicitaria diffusa nelle ultime ore sui social è davvero da sogno: Jennifer ha infatti approfittato del recente soggiorno veneziano per posare in versione principessa a bordo di una gondola. Sullo sfondo ci sono il Canal Grande, gli iconici ponti, i palazzi antichi del centro città, tutti dettagli che hanno contribuito a rendere l'atmosfera da fiaba. L'omaggio all'Italia non è finito lì: la fidanzata di Ben Affleck ha collaborato con Dolce&Gabbana per sfoggiare un abito molto particolare.

J.Lo posa in Dolce&Gabbana a Venezia in un vestito che sembra uscito da una fiaba

Per il suo ultimo shooting Jennifer Lopez ha puntato tutto sull'esuberanza della nota Maison siciliana, che per lei ha realizzato un pomposo vestito principesco, un modello dal il corpetto strapless super aderente e con una maxi gonna imbottita di tulle. Qual è la sua particolarità? Il tessuto decorato all-over con alcuni iconici panorami della nota città veneta. Ha completato il tutto con una piega leggermente ondulata sulle punte e con un velo di rossetto rosso sulla bocca, completando così la sua trasformazione in principessa. Nella didascalia della foto condivisa sui social ha poi scritto: "Quando c'è il sole… è l'ora di splendere", a prova del fatto che il soggiorno in Italia l'ha resa raggiante.