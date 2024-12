Scicli - Ha aperto un corner nel salone di bellezza di Giuseppe Voi, in viale I Maggio a Scicli, Jessica di Natale. Jessica è barbiere, è siciliana, e durante la carriera iniziata a 14 anni ha vissuto l’esperienza professionale in Sicilia, in Inghilterra, in Europa, per poi fare sosta a Modica.

Ora il barbiere itinerante ha fatto tappa a Scicli.