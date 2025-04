Jo Squillo ricoverata e sottoposta ad un intervento. VIDEO

Cresce la preoccupazione per Jo Squillo, cantante e conduttrice, che ha recentemente subito un intervento di cui non sono stati resi noti i dettagli. Un video pubblicato sul suo profilo Instagram la mostra distesa in un letto d’ospedale, addormentata e collegata a un monitor per il controllo dei battiti cardiaci.

Il post è accompagnato da una breve didascalia: “È andato tutto bene. Grazie”, un messaggio rassicurante ma privo di spiegazioni. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, suscitando apprensione tra fan, amici e colleghi, soprattutto per il silenzio sulle sue reali condizioni e sulle cause dell’intervento.

Tanti i messaggi di affetto e sostegno ricevuti da volti noti dello spettacolo, tra cui Natasha Stefanenko, Jovanotti, Simona Ventura, Carla Gozzi, Caterina Balivo, Sabrina Salerno e Sarah Altobello.

Jo Squillo, all’anagrafe Giovanna Coletti, è una figura iconica della cultura pop italiana fin dagli anni ’80. Nota per i suoi look audaci e brani di successo, ha raggiunto la consacrazione nazionale nel 1991 con “Siamo Donne”, cantata in duetto con Sabrina Salerno. La canzone è diventata un inno femminista e simbolo di ribellione. Negli anni, Jo Squillo ha saputo reinventarsi, affermandosi anche come conduttrice nel mondo della moda e del lifestyle.