Jolanda, figlia di Ambra e Francesco Renga diventa maggiorenne, gli auguri

Jolanda Renga, ieri 3 gennaio 2022 è diventata maggiorenne; la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga ha compiuto 18 anni. Sui social non potevano mancare gli auguri più belli della mamma e del papà. L’ex coppia non ha mai smesso di essere famiglia per l’amore che li ha legati per anni ma soprattutto per i due figli. Ed è con una foto di Pierpapo Ferriri che Renga ha voluto fare gli auguri alla sua principessa. Ha scelto uno scatto di Jolanda piccolissima e alla sua primogenita augura di non annoiarsi mai, di ricevere sempre bellissime sorprese. Ambra Angiolini e Renga sono separati da anni ma hanno continuato a vivere nella stessa città, Brescia. Nonostante non stiano più insieme hanno continuato a sorreggersi ma hanno prima dovuto affrontare l’inevitabile crisi, il distacco, il dolore.

Jolanda Renga compie 18 anni, gli auguri del papà

“Jolanda compie 18 anni! 18 anni serviti a farti diventare la splendida donna che sei. In fondo lo sei stata fin da subito… il tuo sguardo sono stati i miei occhi sul mondo… e su di me. Auguri tesoro prezioso e meraviglioso. Inutile dirti che ai miei, di occhi, rimani la bimba che tenevo in braccio… auguri amore, che la vita ti riservi sempre bellissime sorprese, così non ti annoierai mai!”

Questo è il post del cantante che ha condiviso sui social



Gli auguri di Ambra per la figlia Jolanda che è diventata maggiorenne

Ambra Angiolini ha festeggiato con un’avventura molto speciale i 18 anni della figlia Jolanda, nata dalla sua storia d’amore con il cantante Francesco Renga. Mamma e figlia sono legate da un rapporto fortissimo e sembra proprio che insieme non abbiano paura di niente, come dimostra il video pubblicato su Instagram da Ambra!

Ambra ha invece scelto di postare un video con sua figlia, un altro volo fatto insieme. A lei dice grazie: “Grazie per avermi creduto”. Ed è un amore immenso che le legherà per sempre. “Che poi tu hai sempre avuto 18 anni, chi avrebbe mai potuto firmare un contratto a tempo indeterminato con me? La tua firma sul mio foglio ancora bianco, il tuo primo “ urlo “ alla vita e papà che mi dice “ Amo è incazzata proprio come te! “ …… Grazie per avermi creduto, non era facile… Con tutto l’amore che posso”.