Justin Bieber con mezzo volto paralizzato: "Ho la sindrome di Ramsay Hunt"

“Ho la sindrome di Ramsay Hunt legata a un virus che attacca il nervo nel mio orecchio e i miei nervi facciali causando una paralisi del volto”. Lo ha annunciato Justin Bieber con un video sul proprio profilo Instagram. “Per coloro che sono delusi dalle cancellazioni dei miei prossimi concerti, posso semplicemente dire che non sono fisicamente in grado”, aggiunge il cantante. "Andrà meglio, sto facendo molti esercizi per far tornare il mio viso alla normalità ci vorrò del tempo".

Che cos'è la sindrome di Ramsay Hunt?

La sindrome di Ramsay Hunt è una patologia neurologica derivata dalle conseguenze, spesso gravi, dell’infezione da virus Herpes Zoster che colpisce ogni anno circa 20.000 persone. Questo virus paralizza i nervi del volto e forma vesciche sull’orecchio esterno e interno, vicino al naso e alla bocca.