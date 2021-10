Kanken Me: lo zaino svedese ora è personalizzabile

E' tra gli zaini più amati dagli adolescenti, soprattutto dalle giovani donne in età compresa tra i 12 e i 24 anni. L'azienda svedese Fjällräven ha lanciato da pochi giorni un modello personalizzabile dell'iconico zaino Kånken in tutte le 15 parti di cui è composto. "La Volpe Artica" (così si traduce "Fjällräven") finalmente potrà essere unica e solo vostra. Andiamo a vedere come funziona questo servizio "fai da te".



Schermata della pagina di personalizzazione



Dal 18 ottobre sul sito ufficiale di Fjällräven è possibile liberare la propria fantasia e scegliere tra 14 diversi colori per tingere le 15 parti dello zaino Kånken. Le combinazioni possono portare a 100.000 miliardi di varianti: le probabilità di incontrare al supermercato una persona con le stesse associazioni di colori sullo zaino è davvero bassissima.

"Con Kånken Me vogliamo rendere omaggio alla creatività della community globale che usa Kånken come veicolo di espressione personale" afferma Henrik Andersson, il Global Creative Director di Fjällräven. Si tratta di una community davvero molto forte: nato per venire incontro al bisogno dei bambini delle scuole svedesi di alleggerire le schiene dal peso di cartelle inadatte, il fondatore di Fjällräven, Åke Nordin, nel 1978 lancia quello che diventerà il prodotto più venduto della Volpe Artica.



Nel primo anno di produzione, gli zaini Kånken venduti sono 400, l'anno successivo 30.000. Ora gli zaini sono venduti e conosciuti in tutto il mondo, disponibili in più di 54 colori.



Varianti colore di Kånken

Adesso che si aggiungono tantissime altre varianti per divertirsi con gli zaini Kånken, è bene sapere che alla settimana verranno prodotti un massimo di 1000 Kånken Me, 500 destinati all'Europa e 500 al Nord America. Tenete sempre d'occhio la pagina, perché ci sarà novità settimanali per personalizzare il vostro zaino del cuore.