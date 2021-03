Karl Lagerfeld: la casa da sogno di Monaco è all’asta FOTO

La casa da sogno di Karl Lagerfeld a Monaco è ufficialmente all’asta. In vendita ci saranno le collezioni di design custodite nelle residenze dello stilista

Karl Lagerfeld, il compianto Direttore Creativo di Chanel, era un visitatore abituale della Costa Azzurra. Tra le sue residenze più leggendarie c’era anche la famosa Villa La Vigie a Roquebrune Cap Martin, proprio al confine con Montecarlo che di recente è stata messa all’asta.

Sono trascorsi più di 2 anni da quando Karl Lagerfeld ha perso la vita, lasciando un vuoto immenso nel mondo della moda, e, nonostante sia stato sostituito da nuovi direttori creativi a capo delle Maison di cui era stilista, è impossibile non sentire la sua mancanza. È stato l’ultimo designer davvero moderno, un uomo che ha riscritto le regole del mondo fashion, diventando simbolo di stile e di eleganza. Ad oggi si torna a parlare di lui ma non per il suo talento, quanto piuttosto per la vecchia ed enorme casa, Villa La Vigie. Dopo due anni dalla scomparsa dello stilista Karl Lagerfeld, il suo esecutore testamentario ha affidato alla società Sotheby's il compito di mettere all'asta i beni custoditi nelle proprietà dello stilista. Tra queste, la più misteriosa e rinomata è sicuramente il cubo bianco che sorge al confine tra la Francia e Montecarlo, la meravigliosa Villa La Vigie che domina il mar Mediterraneo.

Appassionato di interior design oltre che stilista di fama mondiale, Karl Lagerfeld vanta collezioni d'arte e di mobili che attraversano le epoche gli stili, accuratamente selezionate nell'arco della sua vita con il gusto inconfondibile che ha sempre contraddetto lo stilista. "L'asta renderà omaggio a questo designer unico ed eccezionalmente creativo, una figura importante nel mondo della moda e dell'arte" ha dichiarato in una nota Pierre Mothes, vice presidente di Sotheby's France, alla vigilia della valutazione del patrimonio di Lagerfeld che dovrebbe richiedere circa due mesi, e l'inizio della vendita nella seconda metà del 2021.

L'asta si terrà proprio nella villa monegasca dello stilista e rifletterà i forti legami dello stilista con la famiglia reale del principato. D'altronde La Vigie, che singifica sentinella per la sua posizione di vedetta sulla costa, è stata scenario anche dell'ultima campagna Chanel, quella per la Primavera Estate 2021 che ha visto come protagonista Charlotte Casiraghi.

La Villa è un tripudio di colonne corinzie e alabastro, circondate da giardini di vegetazione mediterranea e culminante in una terrazza di 237 metri quadri. Nei suoi 600 metri quadri complessivi, la villa ospita sei camere da letto, quattro bagni, una sala da biliardo e una biblioteca. Attualmente si può persino prendere in locazione. La struttura riesce ad ospitare comodamente fino a dodici persone.

La collezione custodita a La Vigie perciò non può che essere un tesoro inestimabile, sia per quantità che per qualità.