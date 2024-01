Kate in ospedale, diverticolite o isterectomia tra le ipotesi

Londra - Kate in ospedale, dopo il principe William - in visita ieri alla moglie Kate alla London Clinic nel centro di Londra dove la principessa del Galles è ricoverata dal 16 gennaio per l’ operazione addominale - si attende la visita della famiglia della principessa.

Mentre a sorpresa, il principe Harry ha deciso oggi di lasciar cadere le sue accuse al Mail (dopo aver vinto la causa con un ampio indennizzo di oltre 140 mila sterline nella battaglia legale contro il Mirror). La concomitanza degli eventi potrebbe far pensare a un gesto di distensione, visto che il Mail è considerato vicino al Windsor in questo momento e che la questione riguardava la sua richiesta di sicurezza, causa che l’ha contrapposto alla famiglia reale dopo la Megxit.

I Middleton - papà Michael e mamma Carole, insieme con la sorella Pippa e il fratello Matthew - non hanno infatti mai mancato di aiutare la figlia maggiore nella gestione dei tre figli piccoli, spesso ospitandoli a dormire da loro. E ora hanno fatto filtrare che si trasferiranno a Windsor per essere vicini alla figlia e per garantire una vita di famiglia il più possibile normale durante la lunga convalescenza. Il loro è l’approccio di una famiglia borghese, molto pratica, che anche in questa situazione sarà d’aiuto alla Casa dei Windsor. Carlo e Camilla sono invece, tornati oggi pomeriggio dalla Scozia con un volo che li ha portati alla tenuta di Sandringham. In vista dell’intervento del re, dopo il weekend.

Ma qual è il problema di salute di Kate?

Nel Regno Unito, in mancanza di conferme ufficiali, sull’operazione addominale si stanno facendo diverse ipotesi. Le più accreditate sono quelle di possibili diverticoli che avrebbero richiesto un intervento importante; ma resta anche l’ipotesi - emersa subito -di una isterectomia legata forse ai postumi delle tre gravidanze. Ipotesi che non giustificherebbe l’urgenza dell’operazione, pur se Kensington Palace ha parlato di intervento programmato. Altra ipotesi – per una giovane donna di 42 anni che ha sempre goduto di buona salute – quella di calcoli o ulcere che avrebbero richiesto la sala operatoria e, poi, una lunga fase di recupero. B uckingham Palace ha escluso subito una forma tumorale mentre una fonte Bbc aveva subito detto al Corriere di un «problema serio, ma non cancro».