Kate Middleton, chi è la principessa malata di tumore

Londra - Kate Middleton è in cura per un cancro, lo ha annunciato lei stessa in un videomessaggio. Kate è ancora sottoposta a un ciclo di chemioterapia iniziato a febbraio, ha annunciato Kensington Palace. Kate Middleton, 42 anni, è stata ricoverata in ospedale il 16 gennaio per un "importante intervento chirurgico addominale". Al momento dell'operazione si pensava che la sua condizione non fosse cancerosa, poiché nessun test aveva confermato la presenza del tumore. Tuttavia, i test postoperatori hanno invece ribaltato la diagnosi.

Chi è Kate Middleton

Kate Middleton, nome completo Catherine Elizabeth Middleton, è la attuale Principessa del Galles, moglie del Principe William e madre di George, Charlotte e Louis.

Nome completo: Catherine Elizabeth Middleton Nascita: 9 gennaio 1982 Luogo di nascita: Reading, Inghilterra Segno zodiacale: Capricorno Altezza: 1,75 m Partner: Principe William (2003 - presente) Genitori: Michael Francis Middleton, Carol Elizabeth Goldsmith Figli: George di Galles, Charlotte di Galles e Louis di Galles Fratelli/Sorelle: Philippa Charlotte "Pippa" Middleton, James William Middleton.

Catherine è nata a Reading il 9 gennaio 1982 ed è cresciuta presso Chapel Row, un villaggio di Newbury nel Berkshire, in Inghilterra. È figlia di Michael Francis Middleton, ex assistente di volo e, in seguito, dipendente della British Airways e di Carol Elizabeth Goldsmith, anche lei ex assistente di volo. Ha una sorella, Philippa Charlotte meglio conosciuta come "Pippa" e un fratello, James William. Ha studiato Storia dell’Arte al St. Andrews, in Scozia, dove ha conosciuto nel 2001 William ad una sfilata di moda. Dopo una frequentazione di circa 10 anni, i due convolano a nozze il 29 aprile 2011 nella Abbazia di Westminster. Nel 2013 nasce il primogenito George, 2 anni dopo la principessa Charlotte e nel 2018 arriva Louis. Kate Middleton è considerata, non solo nel Regno Unito, una vera e propria icona di stile tanto che i media hanno coniato l’espressione “Kate Middleton effect” quando si verificano boom di vendite di capi di abbigliamento o accessori che sfoggia nelle occasioni pubbliche.

Il matrimonio con William

Kate e William si sono conosciuti nel 2001 ad una sfilata di moda, ma la coppia ha iniziato a frequentarsi soltanto nel 2003. L’attenzione mediatica verso Kate Middleton in quegli anni crebbe esponenzialmente tanto che venne costretta ad agire per vie legali contro alcuni tabloid. Dopo una pausa nel 2007, nel 2008 Kate prese parte a due matrimoni di esponenti reali a cui William non partecipò perché impegnato in alcuni incarichi militari. A 5 mesi dall’annuncio del loro fidanzamento ufficiale, suggellato dall’anello di fidanzamento che fu della Principessa Diana, Kate e William sono convolati a nozze il 29 aprile 2011. I regali ricevuti dalla coppia per il royal wedding sono stati devoluti alla Royal Foundation per opere caritatevoli e benefiche per volontà di Catherine. Circa 1900 gli invitati al matrimonio del secolo e 2 miliardi gli spettatori che hanno assistito al fatidico sì di una ragazza borghese e del principe.

I titoli reali di Kate

Il titolo e trattamento completo di Catherine è il seguente: "Sua Altezza Reale Catherine Elizabeth, la principessa del Galles, duchessa di Cornovaglia, duchessa di Rothesay, duchessa di Cambridge, contessa di Chester, Contessa di Carrick, contessa di Strathearn, baronessa Renfrew, Baronessa Carrickfergus, dama di Gran Croce dell'Ordine Reale Vittoriano".