Kate Middleton compie 39 anni. Oggi, 9 gennaio, è il compleanno della duchessa di Cambridge. Kate - pochi mesi più grande di William nato il 21 giugno - quest'anno festeggerà in isolamento con il marito e i figli George, Charlotte e Louis. Negli anni precedenti, Kate Middleton aveva organizzato party in famiglia e perfino in discoteca, rendendo il suo giorno memorabile. Ma c'è stato un compleanno in particolare che non le riporta alla mente ricordi allegri. È stato quello dei 27 anni, quando ha dovuto prendere una decisione che l'ha «schiacciata». Come riporta il Mirror, la coppia stava già insieme da anni, dopo essersi incontrata al St Andrew's quando avevano 19 anni, tuttavia il sogno di Kate di un fidanzamento ufficiale non si era ancora realizzato.

Nel settembre 2008, quando si diffusero diverse voci secondo le quali il duca era pronto al grande passo, fu ufficialmente annunciato che si sarebbe unito alla RAF, la Royal Air Force. Una decisione che spiazzò la sua famiglia e la sua ragazza. La crisi per fortuna rientrò, il 29 aprile 2011 Kate e William hanno finalmente pronunciato il fatidico sì. Il resto è storia.

Fra i primi ad augurarle buon compleanno c’è stata la Regina, mentre Meghan Markle e Harry hanno scelto di non farle gli auguri pubblicamente. La coppia, dopo aver chiuso gli account social in seguito alla Megxit, ha da poco inaugurato il sito di Archewell, la fondazione creata per aiutare i più bisognosi.

Una vetrina in cui Meghan e Harry hanno raccontato il loro rapporto con le madri, postando anche una foto di Lady Diana, e che avrebbero potuto sfruttare per lanciare un messaggio alla duchessa di Cambridge, ma così non è stato. I Sussex, ancora una volta, hanno scelto il silenzio di fronte a un evento importante che riguarda la Royal Family. Non è dato sapere se li auguri arriveranno in forma privata e con molta probabilità a svelarlo, nelle prossime ore, saranno le fonti di Palazzo che da tempo osservano l’evolversi del rapporto fra le due coppie.

William e Harry, secondo le ultime indiscrezioni, si sono riappacificati dopo le tensioni passate, anche se la decisione del principe di usare una foto vintage di Diana non sarebbe piaciuta al fratello maggiore. Entrambi stanno facendo grandi sforzi per riavvicinarsi, proprio come Meghan Markle e Kate Middleton che in occasione del Natale si sarebbero persino scambiate i regali. Per questo in molti si sarebbero aspettati un gesto pubblico da parte dei Sussex in occasione del 39esimo compleanno della duchessa.

Fra i primi a farle gli auguri la Regina Elisabetta che su Instagram ha pubblicato alcuni scatti che le ritraggono insieme. Kate Middleton è sempre impeccabile in pubblico e nel corso degli anni ha conquistato la fiducia della Sovrana, tanto che sembra ormai pronta per prendere il suo posto accanto a William alla guida della monarchia britannica. Gli auguri sono arrivati anche da Carlo e Camilla Parker Bowles, che sui social hanno pubblicato una foto in cui Kate sorride ed è splendida.

Come trascorrerà questo compleanno la duchessa? Secondo alcune indiscrezioni avrebbe in programma una festa con pochi intimi. Con lei ci saranno senza dubbio i figli – George, Charlotte e Louis – e William che avrebbe in serbo per lei una sorpresa.