Kate Middleton compie 40 anni

Il 9 gennaio 2022 Kate Middleton festeggia 40 anni. Elegante, composta, energica: tutti vedono in lei una futura regina. Con grande tatto ha saputo raccogliere l'eredità di lady Diana e di conquistarsi un posto sia nel cuore dei sudditi che all'interno della royal family: mai uno sgarro al protocollo, mai un pettegolezzo. Per non parlare poi del suo stile: impeccabile ed elegante anche con abiti low cost, non ha paura a riutilizzare più e più volte i suoi vestiti preferiti. Il suo segreto? Essere a proprio agio sul red carpet come in campagna, su un campo da tennis come tra i corridoi di Buckingham Palace. Non ci sono dubbi: Meghan Markle ha portato a Londra il glamour hollywoodiano, ma la vera regina di stile è Kate Middleton.

Quella di Kate Middleton sembra una favola moderna: ha conosciuto il principe William quando erano entrambi studenti della St. Andrews University in Scozia e, nel 2011, è diventata la Duchessa di Cambridge con uno spettacolare abito di pizzo bianco firmato Alexander McQueen. Il vestito da sposa di Kate Middleton fece epoca e ancora oggi ispira generazioni di spose.

La timida ragazza di Bucklebury che veniva paparazzata con jeans e stivali Ugg pian piano è sbocciata in una vera Duchessa: ha saputo adattarsi prontamente al protocollo reale e maturare uno stile sempre più sofisticato. I suoi capisaldi? Abiti al ginocchio, cappotti doppiopetto portati come abiti, scarpe con il tacco in colori nude.