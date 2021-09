Kate Middleton con l'abito oro da diva illumina il red carpet di No Time to Die. Era da tempo che non la vedevamo calcare un red carpet. È forse per questo che Kate Middleton, per il suo primo tappeto rosso post pandemia, organizzato per la première londinese del film di James Bond No Time to Die, ha deciso di puntare sulla vera opulenza, indossando un abito oro da vera di diva hollywoodiana.

E’ stata la prima occasione dopo tanto tempo per rivedere la Duchessa di Cambridge in un abito elegante e con un look da serata di gala.

La Royal Family porta il glamour sul red carpet di “No time to die”, il nuovo film di 007 che uscirà nella sale il 30 settembre e vedrà Daniel Craig vestire per l’ultima volta i panni del celebre agente segreto, alias James Bond. Per la premiere di questa sera a Londra, la Duchessa di Cambridge ha scelto uno scintillante abito stile impero tempestato di paillettes dorate, che porta la firma di “Jenny Packham”.

Presenti anche il Principe Carlo e la duchessa di Cornovaglia Camilla, elegantissima in un abito di chiffon azzurro impreziosito da ricami d’argento di “Bruce Oldfield”. Alcune fonti reali hanno affermato che l’uscita dei principi potrebbe annunciare una “nuova era” di collaborazione e solidarietà tra il futuro re e il suo primogenito



Bellissima Kate Middleton sul red carpet, l'abito dorato ha rubato la scena a James Bond

E che look: Kate Middleton è arrivata alla prima mondiale del film alla Royal Albert Hall con un meraviglioso abito dorato di Jenny Packham, la designer che ha firmato quasi tutti i suoi look glamour in questi ultimi anni. L'abito scelto da Kate, che è andata alla prima di No time to die insieme al principe William, al suocero Carlo e a Camilla di Cornovaglia, è un tripudio di perline e paillettes ed ha al centro del modello una cappa incredibilmente scenografica, lunga fino ai piedi ad accompagnare la sinuosità delle forme dell'abito. Possiamo dire che questo è forse il look più glamour che Kate Middleton abbia mai indossato da quando è sotto i riflettori?

Si tratta di un long dress custom made realizzato da Jenny Packham, una delle stiliste preferite dalla Duchessa di Cambridge, tanto che l'ha scelta per la maggior parte dei suoi red carpet. Kate Middleton era davvero 'vestita di luce', un effetto dato dalla trasparenza dell'abito e dalla cascata infinita di applicazioni shiny - paillettes, pietre e cristalli - che lo decoravano, quasi a formare una corazza gold. La creazione era caratterizzata da uno scollo a V e da un drappeggio che metteva in evidenza la vita. Ma la vera sorpresa era il mantello.

Durante la serata, Duchessa di Cambridge e tutti i membri della Royal family intervenuti alla première - inclusi Carlo e Camilla - hanno incontrato l'intero cast del film, tra cui il protagonista Daniel Craig.