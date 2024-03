Kate Middleton con William nel loro negozio preferito

Londra - Kate Middleton è riapparsa. Una fonte ha rivelato al Sun di averla vista in compagnia del marito William in uno dei suoi negozi preferiti: il Windsor Farm Shop, emporio che vende prodotti agricoli e che si trova a poco più di un chilometro di distanza dall'Adelaide Cottage a Windsor dove vivono i principi del Galles. «Dopo tutte le voci che circolavano sono rimasto sbalordito nel vederli lì», ha dichiarato l'insider. «Kate faceva shopping con William e sembrava felice, era sorridente e stava bene. I bambini (George, Charlotte e Louis, ndr) non erano con loro, ma il fatto che Kate sia andata a fare la spesa è un buon segno, significa che si sta riprendendo».

Secondo la blogger americana Jessica Reed Kraus, considerata molto attendibile, ha subito un intervento chirurgico all’intestino e sta affrontando la convalescenza con un sacchetto. Il Palazzo, non volendo metterla in imbarazzo, si è fermato a poche spiegazioni vaghe che però hanno creato il caos» Purtroppo non ci sono foto a testimoniare la riapparizione di Kate, e comunque con tutta probabilità neanche quelle sarebbero servite a placare le teorie del complotto legate alla salute della principessa. Qualche giorno fa, quando la Middleton era stata paparazzata in auto con William, tanti sui social avevano ipotizzato che la foto fosse taroccata. O che accanto a William ci fosse una sosia di Kate. D'altronde dopo lo «scandalo» della foto ritoccata diffusa dalla stessa Middleton in occasione della Festa della mamma, sul web è stato un continuo proliferare di teorie inverosimili. Qualcuno è arrivato a ipotizzare che la principessa fosse in coma, o addirittura morta. Ora invece a dar retta al Sun è ricomparsa, all'apparenza «felice, serena e in forma». Ed è ricomparsa assieme a William, dettaglio che smentirebbe l'altra teoria circolata in questi giorni a proposito del matrimonio dei principi del Galles, in crisi nera secondo alcuni per via di un tradimento di William (con Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley).

La Middleton potrebbe farsi vedere la domenica di Pasqua, unendosi alla famiglia reale per la tradizionale passeggiata a Windsor verso la Cappella di St George. Ma il ritorno in scena vero e proprio dovrebbe avvenire alla fine delle vacanze pasquali dei suoi tre figli, che rientreranno alla Lambrook School il 17 aprile. Secondo la stampa britannica nel giorno del suo primo royal duty post-operazione la Middleton potrebbe «parlare pubblicamente della sua malattia». Mettendo (forse) fine alle voci selvagge che continuano a proliferare sul suo conto su media e social.