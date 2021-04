Kate Middleton duchessa di Cambridge e 'regina' di eleganza sui social. Spopola su Twitter la consorte del principe ed erede al trono d'Inghilterra William, apprezzata per la sua eleganza e la sua sobrietà anche in uno dei giorni più tristi per la monarchia britannica, quello dei funerali del principe Filippo.



Kate Middleton ha una marcia in più, è un dato di fatto, riesce a essere sempre e comunque impeccabile in ogni circostanza, e questo non è da tutti. Per l'ultimo saluto al Duca di Edimburgo la moglie del principe William ha indossato un abito nero con scollo asimmetrico di Roland Mouret a dir poco inappuntabile (già sfoggiato nel 2018 per il Royal British Legion Festival of Remembrance, ndr), idem per il cappotto nero con chiusura a fiocco di Catherine Walker che completava la sua mise, insieme a un fascinator sobrio ed elegante con veletta e le sue amatissime décolletées nere. A impreziosire il look, il vero pezzo forte, una parure di gioielli dall'importante valore affettivo.

La sua fondamentale e impeccabile presenza è apparsa sotto gli occhi di tutti al funerale del principe Filippo, scomparso a 99 anni il 9 aprile. Kate, ovviamente, ha fatto parte dei 30 membri a cui è stato permesso di partecipare. Elegante, ma non troppo, fedele alle tradizioni e compagna presente.

Kate ha voluto omaggiare la regina Elisabetta, sola nel suo composto dolore, indossando un giro di perle di Sua Maestà, che aveva già indossato per i 70 anni di matrimonio di Elisabetta II e Filippo, e che negli anni ’80 avevamo visto spesso al collo di Diana.

Non sono passati inosservati, infatti, la parure di perle - con l'iconico girocollo della collezione della Regina già indossato nel 1982 da Diana - e l'elegante abito nero indossati dalla 39enne nel corso della cerimonia funebre. Uno stile definito dai più "sobrio" che ha reso la duchessa se possibile "ancora più bella",

Ha preso posto da sola all’interno della cappella di San Giorgio, per poi aspettare che li marito le si sedesse accanto, dopo aver accompagnato il feretro di nonno Filippo. Una scelta (azzeccatissima) quella della futura Regina di indossarlo proprio per il farewell di Filippo, che nasconde un doppio omaggio: un messaggio di affetto, stima e vicinanza a Sua Maestà e l'altro alla compianta Lady D. Kate non sbaglia un colpo e si conferma regina incontrata sui social.

Del resto, la futura principessa consorte già "ha vinto", scrivono: "Questa foto - veletta nera, occhi in primo piano e girocollo in vista - la incorona regina di casa #Windsor e presto d’Inghilterra. Fermezza, Stile e ragion di Stato, sono il sale di lunga vita degli Imperi. E delle famiglie". E ancora: "Questa scatto esprime a pieno la bellezza, la classe, l'eleganza e la consapevolezza di Kate Middleton. Splendida!", affermano, citando anche una celebre massima di Dior: "L’eleganza deve essere la giusta combinazione di distinzione, naturalezza, cura e semplicità. Fuori da questo, credetemi, non c’è eleganza. Solo pretesa".

E ancora: "Kate Middleton di una classe ed eleganza unica. Non me ne volete ma... È l’unica degna di essere nominata Regina dopo Queen Elisabeth". Ma nei commenti c'è chi si spinge ancora più in là: "Questa donna - sostengono - è già Regina".