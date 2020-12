Kate Middleton e Pippa: le sorelle che hanno conquistato la Royal Family

Kate e Pipppa, sono due sorelle e come recita il detto: una sorella è per sempre. Kate e Pippa Middleton non sono due sorelle qualunqe ma sono le due sorelle che hanno conquistato il Regno Unito. La notizia della nuova gravidanza di Pippa è arrivata alla Stampa soltanto due giorni fa ma la ben più nota e famosa sorella, Kate chissà da quanto tempo ne era a conoscenza. Lei che è sempre stata vicina alla sorella. Una sorella, si sa è un bene prezioso, soprattutto quando devi affrontare uno dei periodi più belli e rivoluzionari della tua vita. Come quello che rappresenta, una seconda gravidanza. Dalle notti brave della loro gioventù (alquanto ribelle…), fino alla gestione del velo e dei paggetti durante il matrimonio di Pippa, le sorelle Middleton sono sempre apparse unite e sono riuscite a conquistare la Royal Family. E’ sempre stato così dietro ogni Pippa c’è sempre una Kate Middleton. E viceversa. Ma Pippa incinta, adesso lo sa molto bene quale sia il valore di una sorella. Ma quali sono i segreti di bellezza delle due celebri sorelle?

Due sorelle unite, alla conquista di un regno e i loro segreti di bellezza. La storia di Kate Middleton e Pippa è una storia bellissima. Kate Middleton e Pippa sono le sorelle più famose della Royal Family. La loro storia è fatta di tanti momenti insieme (come lo è quella di tante sorelle) e anche di segreti di bellezza da condividere.

Quali segreti di bellezza le accomuna? Partendo dai segreti di bellezza dei loro folti e lunghi capelli. Chiome identiche: castane, folte, lucide, lunghe. Pippa sembra copiare a Kate anche il movimento delle sue onde. Fino ad imitare le sue acconciature semi-raccolte. Il trucco di entrambe le sorelle è focalizzato sugli occhi. Le Middleton lasciano volentieri da parte il rossetto per enfatizzare gli occhi. Pippa punta più su un trucco grafico che le colore le rime ciliari. E Kate con i suoi amati tratti smokey. Che dire, poi, delle loro gambe? Le gambe sempre piacevolmente scoperte negli anni della loro gioventù… Sono toniche e scolpite. Perché entrambe, sia Kate sia Pippa, sono sportive da sempre. Saranno solo questi i segreti della loro bellezza con le quali hanno conquistato la Royal Family e tutto il Regno Unito?